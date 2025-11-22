Рус
  3. Зірки

Бандитська схема: як Сєдокова розводила покійного чоловіка

Олена Кюпелі
22 листопада 2025, 11:36
Сєдокова зуміла продати все майно і забрати виручені гроші собі.
Анна Сєдокова, Яніс Тімма
Анна Сєдокова і Яніс Тімма були чоловіком і дружиною / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Коротко:

  • Яку схему провернула Сєдокова
  • Що тепер їй загрожує

Співачка-зрадниця Анна Сєдокова, яка кілька місяців тому повернулася в інформаційний простір після самогубства її третього чоловіка - латвійського баскетболіста Яніса Тімми, використовувала бандитські схеми, щоб роздобути майно Тімми.

Як повідомляють російські пропагандисти, про ситуацію Сєдоковій розповіла юрист Маргарита Грачова.

Виявилося, що шлюбний договір пара уклала у Сполучених Штатах. Спираючись на нього, після смерті баскетболіста артистка продала всі квартири колишнього чоловіка і забрала всі отримані гроші собі, не залишивши рідним Тімми нічого.

Сєдокова - заробляє, як може
Сєдокова - заробляє, як може / Фото Instagram/annasedokova

Після проведеного розслідування з'ясувалося, що шлюбний договір може називатися таким тільки в лапках, оскільки не має юридичної сили. Його підписував юрист, який не має права це робити за американськими законами. За словами Грачової, Сєдокова про це знала, тому її дії можна трактувати як шахрайство в чистому вигляді.

"Згідно з даними, наданими публічним нотаріусом штату Флорида Оленою Грінь, ніякого шлюбного договору не існувало. Вона його не складала, не завіряла і не брала участі в його підготовці, про що і повідомила Анні Володимирівні Сєдоковій. Нотаріус пояснила, що документ не є шлюбним договором, а завірила лише підписи сторін. При цьому сам документ нелегітимний, оскільки пані Гринь є публічним, а не державним нотаріусом і не має права засвідчувати документи такого роду", - пишуть РосЗМІ.

Сєдокова повернулася до нормального життя
Сєдокова повернулася до нормального життя / Фото Телеграм

Це фікція, "фількіна грамота". Проте, вона використовувала його під час продажу спільного майна. Саме цей документ ми й отримали з Росреєстру, куди його надала сама Сєдокова як обґрунтування того, чому немає письмової згоди чоловіка: нібито тому, що існує шлюбний договір", - розповідає адвокат сім'ї Яніса.

Тепер правозахисники збираються порушувати кримінальну справу проти Сєдокової за статтею 159 КК РФ про шахрайство. Також компанія має намір оскаржити всі угоди, укладені за "шлюбним договором", і вимагати половину вартості всіх проданих Сєдоковою активів.

"Важливо розуміти, що Тіма жив у глибокому переконанні, що легітимний шлюбний договір існує, і вона в цьому його переконала. Згідно з цим договором, він нібито довічно зобов'язаний був віддавати їй усе, що не купував", - розповідає юрист.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Напередодні Главред писав про те, що восени 2024 року, після 4 років в офіційному шлюбі, Анна Сєдокова подала на розлучення з покійним баскетболістом. Їхній шлюб офіційно завершився за тиждень до самогубства Яніса Тімми.

Раніше повідомлялося, що Анна Сєдокова потрапила до лікарні з нервовим зривом після того, як дізналася про смерть колишнього коханого. Співачка показала, як лежить у сльозах під крапельницями.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Анна Сєдокова

Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Останній чоловік Сєдокової Яніс Тімма покінчив життя самогубством. Його родичі намагаються притягнути до відповідальності Сєдокову, вважаючи її винною у смерті баскетболіста.

Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

