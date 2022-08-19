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Окупанти готуються до теракту на Запорізькій АЕС: він може статися вже сьогодні - розвідка

19 серпня 2022, 11:14

Майже всім працівникам станції наказали залишатися вдома та не приходити на ЗАЕС.

Окупанти готуються до теракту на Запорізькій АЕС: він може статися вже сьогодні - розвідка
Російські окупанти готуються до теракту на Запорізькій АЕС / Колаж фото УНІАН

Російські окупанти готуються до теракту на території Запорізької атомної електростанції. Влаштувати його можуть вже сьогодні, 19 серпня. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Українська розвідка отримала підтвердження цього.

"Отримано додаткові підтвердження інформації про підготовку окупантами провокації на Запорізькій атомній станції 19 серпня. Зокрема, ліцензованому персоналу (який виконує свої функції на основі виданої Держатомінспекцією ліцензії) наказано залишатися вдома. На територію станції допускатиметься невелика частина оперативного персоналу", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, учора, 18 серпня, відбулися збори керівництва ЗАЕС, але цього разу представники "Росатому" не прийшли. Слід зазначити, що з моменту окупації, вони постійно були присутні на зборах. Крім того, російські співробітники взагалі покинули територію атомної станції.

У розвідці не виключають, що окупанти проведуть масштабний теракт на ядерному об'єкті.

Провокації окупантів на Запорізькій АЕС

Окупанти ставлять під загрозу не лише своє існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки зі 100 одиниць. 4 березня вони обстріляли Запорізьку АЕС під час спроби захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свою техніку та почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня повідомлялося, що окупанти розмістили військову техніку та вибухівку у машинній залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилось поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому баку зберігається легкозаймисте масло, яке використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього були ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнерівці".

Нагадаємо, обстріли на Запорізькій АЕС координують співробітники "Росатому". Вони завжди знають, де і коли буде обстріл, а окупанти спокійно ходять по території станції під час обстрілів.

Інші новини:

війна в Україні новини Запоріжжя російське вторгнення Запорізька АЕС
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