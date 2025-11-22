Беззбройних військових розстріляли з автомата: росіяни стратили полонених бійців ЗСУ

Проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину РФ.

Росіяни вбили полонених українських військових / скріншот із відео та УНІАН

Головне:

Військові РФ розстріляли полонених українських військових

Злочин РФ було скоєно поблизу селища Котлине

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення російськими окупантами воєнного злочину - розстрілу п'ятьох полонених українських військовослужбовців.

"19 листопада 2025 року під час штурму наших позицій поблизу селища Котлине Покровського району представники ЗС РФ взяли в полон 5 військовослужбовців ЗСУ. Коли обеззброєні українські захисники лежали на землі обличчям донизу, один з окупантів відкрив по них прицільний вогонь з автомата, вбивши їх", - повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та причетних до нього військовослужбовців РФ.

"Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - наголошується в повідомленні.

Розстріл полонених бійців ЗСУ: що відомо про злочин РФ

Російські окупаційні війська, за попередніми даними, могли стратити двох українських захисників у районі Затишшя в Запорізькій області. Джерела повідомляють, що загальна кількість убитих українських військових становить щонайменше п'ять осіб.

Розстріли українських військових - новини за темою

Як повідомляв Главред, розстріл українських полонених зафіксували на відео з безпілотника. На ньому видно, як спочатку росіяни оточили будинок, у якому тримали оборону українські військові. Тоді вони почали виходити, здаючись у полон. У цей час російські військові й розстріляли українських полонених.

Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на цей злочин, заявивши, що повідомить про цей факт Організації Об'єднаних Націй та Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Раніше також повідомлялося, що російські окупанти розстріляли чотирьох українських військовополонених у Покровському районі Донецької області.

Про джерело: Офіс Генерального прокурора Офіс Генерального прокурора - вищий орган прокуратури України, який організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури та виконує інші функції відповідно до закону, пише Вікіпедія.

