Загроза валютного шторму: названо терміни, коли долар може різко підскочити

Важливе:
- Наприкінці року очікується нова хвиля вільної гривні
- У грудні можлива повільна контрольована девальвація гривні
Напередодні новорічних і різдвяних свят частина доларів, придбаних, наприклад, минулого року, українцями може бути конвертована в нацвалюту.
Як розповів банкір Тарас Лєсовий, наприкінці року очікується нова хвиля вільної гривні, отриманої у вигляді традиційних щорічних бюджетних виплат.
Він каже, що цього року очікується, що попит на придбання валюти буде в 1,5 - 2 рази нижчим. Таким чином, гривня має всі шанси зрівнятися з валютою в площині "пріоритетів для заощадження".
Експерт не виключає, що в грудні можлива повільна контрольована девальвація гривні до меж 43 - 43,5 гривні за долар і 49,5 - 51 гривні за євро.
За словами фінансиста, очікується, що 2025 рік завершиться на цілком прийнятному рівні: очікується, що офіційний курс долара, порівняно з початком року, зросте лише на 2,3 - 3,5%: з 42,02 гривні за долар до максимум 43 - 43,5 гривні за долар.
Лєсовий додав, що курс євро не залежить від режиму "керованої гнучкості" і формується на світовому співвідношенні долара до євро та співвідношенні гривні до долара. За 2025 рік за рік зростання цієї валюти може становити від 13,2% до 16,7%.
Прогноз нового курсу долара
Фахівці інвестиційної компанії ICU зазначають, що зміцнення гривні було не випадковим. За їхніми словами, такий результат став наслідком продуманої стратегії Національного банку, який активно втручався в ситуацію на валютному ринку.
На думку аналітиків, надалі НБУ може дати курсу більше свободи, допускаючи більш помітні коливання і поступово переходячи до плавної, контрольованої девальвації.
Курс долара - новини за темою
Раніше повідомлялося про те, коли курс долара може підскочити до 46 гривень. В Україні очікується сезонне збільшення попиту на іноземну валюту.
Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що нова торговельна угода між США і Євросоюзом накладає істотні фінансові зобов'язання на ЄС і має негативний характер щодо європейської валюти.
Нагадаємо, обміняти долари більше не так легко - якісь купюри конфіскують безповоротно. За послугу інкасо банки стягують комісію, яка зазвичай становить 7-10% від суми транспортованої іноземної валюти.
Про персону: Тарас Лєсовий
Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.
