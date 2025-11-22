Загроза валютного шторму: названо терміни, коли долар може різко підскочити

У грудні можлива повільна контрольована девальвація гривні, не виключає Тарас Лєсовий.

Важливе:

Наприкінці року очікується нова хвиля вільної гривні

У грудні можлива повільна контрольована девальвація гривні

Напередодні новорічних і різдвяних свят частина доларів, придбаних, наприклад, минулого року, українцями може бути конвертована в нацвалюту.

Як розповів банкір Тарас Лєсовий, наприкінці року очікується нова хвиля вільної гривні, отриманої у вигляді традиційних щорічних бюджетних виплат.

Він каже, що цього року очікується, що попит на придбання валюти буде в 1,5 - 2 рази нижчим. Таким чином, гривня має всі шанси зрівнятися з валютою в площині "пріоритетів для заощадження".

Експерт не виключає, що в грудні можлива повільна контрольована девальвація гривні до меж 43 - 43,5 гривні за долар і 49,5 - 51 гривні за євро.

За словами фінансиста, очікується, що 2025 рік завершиться на цілком прийнятному рівні: очікується, що офіційний курс долара, порівняно з початком року, зросте лише на 2,3 - 3,5%: з 42,02 гривні за долар до максимум 43 - 43,5 гривні за долар.

Лєсовий додав, що курс євро не залежить від режиму "керованої гнучкості" і формується на світовому співвідношенні долара до євро та співвідношенні гривні до долара. За 2025 рік за рік зростання цієї валюти може становити від 13,2% до 16,7%.

Прогноз нового курсу долара

Фахівці інвестиційної компанії ICU зазначають, що зміцнення гривні було не випадковим. За їхніми словами, такий результат став наслідком продуманої стратегії Національного банку, який активно втручався в ситуацію на валютному ринку.

На думку аналітиків, надалі НБУ може дати курсу більше свободи, допускаючи більш помітні коливання і поступово переходячи до плавної, контрольованої девальвації.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

