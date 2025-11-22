"Це грабіж, жодного компромісу": розкрито найгірший сценарій мирної угоди

Росія не вийде з територій України, які вона зараз контролює, вважає Валерій Клочок.

Валерій Клочок прокоментував імовірний сценарій мирної угоди

Важливе із заяв Клочка:

Росіяни не вийдуть ні з Криму, ні з Донбасу

Запропонований США варіант просто заморожує війну

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок прокоментував питання про можливі параметри майбутньої мирної угоди.

"Росіяни не вийдуть ні з Криму, ні з Донбасу, ні навіть із частини Запорізької та Херсонської областей. Вони не віддадуть нам Бердянськ і Маріуполь - це нереально. Заморожування по лінії фронту може бути в Запорізькій області. Десь щось трошки відійдуть - можливо, з Харківщини чи Дніпропетровщини. Але не більше. Буде демілітаризована зона - про яку президент дуже не любить слухати, але до цього все йде. Але це аж ніяк не компроміс, це грабіж серед білого дня. Жодного компромісу немає, тому що йдеться про виняткові інтереси України", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

За його словами, запропонований варіант не є компромісом, адже йдеться просто про замороження війни.

"На превеликий жаль, хоча сьогодні деякі оглядачі пишуть, що це капітуляція (і це будуть дуже активно використовувати), але цей план, як і попередні, все одно передбачає шкоду для України, тому що Росія не вийде з територій, які вона зараз контролює. Можливо, десь вийде, десь передасть щось під контроль України, але це не обмін у класичному розумінні", - каже експерт.

Він вважає, що угода про мир не буде компромісною, але Київ її ухвалить лише для того, щоб війна не тривала далі, бо на фронті є "певний рух у бік України".

"Для Росії зараз теж дуже важливо заморозити війну, щоб перегрупуватися, "залатати рани" і потім знову продовжувати кошмарити світ. Це буде - у мене в цьому немає жодного сумніву", - переконаний співрозмовник.

Водночас він упевнений, що для України найголовніше - пункт про гарантії непоновлення бойових дій.

"Але я поки що не бачу жодного яскравого і палкого ініціатора. Домовленість про невідновлення бойових дій до завершення каденції Трампа можлива, я цього не виключаю", - додав Клочок.

Позиція РНБО щодо мирних переговорів

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умеров заявив, що Київ уважно розглядає кожну ініціативу зарубіжних партнерів і недвозначно формулює власні вимоги. Він підкреслив, що рішення, які порушують суверенітет країни, ставлять під загрозу безпеку громадян або виходять за межі українських "червоних ліній", не є прийнятними і не можуть бути предметом компромісу. Ці принципи є фундаментом будь-яких переговорів і обговорень.

Європейські лідери звернули увагу на те, що представлений США план потребує додаткового опрацювання. Цей проєкт є основою, яка потребуватиме додаткової роботи.

Раніше повідомлялося про те, що президент США заявив, що Україна має ухвалити "мирний план", який запропонувала Америка, до четверга. Трамп вважає, що День подяки, який у США святкують 27 листопада, є "відповідним часом" для України.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що Дональд Трамп схвалив "мирний план" між Росією та Україною, що складається з 28-ми пунктів, який високопосадовці його адміністрації таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів, консультуючись із російським посланцем Кирилом Дмитрієвим та українськими чиновниками.

Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

