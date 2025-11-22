Переговори щодо майбутньої мирної угоди: Зеленський затвердив склад делегації

В ОП наголосили, що готові працювати максимально швидко, щоб досягти реального миру.

Зеленський затвердив склад делегації / колаж: Главред, фото: Офыс президента, МЗС Туреччини

Головне:

Днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни

Зеленський вже затвердив склад делегації України для переговорів

Консультації проходитимуть у Швейцарії

Цими днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни в Україні. Про це повідомили в Офісі президента.

Зазначається, що напередодні президент України затвердив склад делегації України та директиви для відповідних перемовин.

"Розраховуємо на конструктивну роботу й готові працювати максимально швидко, щоб досягти реального миру. Україна ніколи не хотіла цієї війни та зробить усе, щоб закінчити її достойним миром. Україна ніколи не буде перепоною для миру, і представники Української держави захищатимуть справедливі інтереси українського народу та основи європейської безпеки. Вдячні за готовність європейських партнерів допомагати", - йдеться у повідомленні.

Склад делегації для переговорів

Відомо, що до складу делегації України для участі в переговорному процесі із США та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру увійшли:

Єрмак Андрій Борисович – Керівник Офісу Президента України, глава делегації.

Умєров Рустем Енверович – Секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Буданов Кирило Олексійович – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Гнатов Андрій Вікторович – начальник Генерального штабу Збройних Сил України.

Іващенко Олег Іванович – Голова Служби зовнішньої розвідки України.

Кислиця Сергій Олегович – перший заступник Міністра закордонних справ України.

Острянський Євгеній Вікторович – Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Поклад Олександр Валентинович – заступник Голови Служби безпеки України.

Бевз Олександр Олександрович – радник Керівника Офісу Президента України.

Де проходитимуть переговори

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров заявив, що консультації між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди пройдуть цими днями у Швейцарії.

За його словами, Україна підходить до цього процесу з чітким розумінням своїх інтересів.

"Це черговий етап діалогу, який триває останніми днями і який, передусім, покликаний узгодити бачення подальших кроків. Ми цінуємо участь американської сторони та готовність до предметної розмови. Україна й надалі діятиме відповідально, професійно й послідовно – так, як цього вимагає наша національна безпека", - написав він.

Пункти мирного плану США

США підготували план, який має на меті врегулювання війни в Україні. Він складається із 28 пунктів.

Документ передбачає низку політичних, безпекових та економічних заходів для обох сторін. План підтверджує суверенітет України та передбачає повну угоду про ненапад між Україною, Росією та Європою.

Зокрема, у плані передбачено створення робочої групи для контролю виконання угоди, закріплення політики ненападу Росії на Європу та Україну, продовження дії договорів про нерозповсюдження ядерної зброї, а також відмову України від ядерного статусу.

Щодо територій план передбачає де-факто визнання Криму, Луганської та Донецької областей за Росією, замороження Херсона та Запоріжжя по лінії зіткнення.

Мирний план Трампа - останні новини України

Як повідомляв Главред, лідер Америки Дональд Трамп повідомив, що мир між Росією та Україною наближається, а президенту України Володимиру Зеленському доведеться або прийняти мирний план, або країна буде змушена воювати далі.

Відомо, що європейські лідери намагаються виграти додатковий час для України після того, як адміністрація Дональда Трампа встановила жорсткий термін - до наступного четверга - для прийняття 28-пунктного мирного плану.

Президент Володимир Зеленський говорив, що Україна позитивно ставиться до будь-якої реалістичної пропозиції президента США Дональда Трампа щодо мирного плану. Україна, США та європейські партнери спільно працюватимуть для досягнення миру.

