Українці можуть втратити до 50% пенсії: названо причину зменшення виплат

Ключові тези:
- Пенсійну систему необхідно реформувати
- Пенсія повинна становити 40% від зарплати
- У випадку індексації пенсіонер втрачає до 50% виплат
Формули, які застосовуються в Україні для перерахунку пенсій, призводять до втрати частини коштів. В деяких випадках показник доходить до 50%. Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE.
За його словами, пенсійну систему необхідно реформувати, оскільки вона не співставна з реальними потребами людей.
Гетманцев підкреслив, що коли людина виходить на пенсію, то для перерахунку виплати застосовують коефіцієнт до середньої заробітної плати за останні 3 роки, який ще прив'язується до того чи іншого регіону. Відповідно фінансова база є набагато меншою, ніж реальна зарплата.
"Загальне правило говорить, що пенсія повинна становити 40% від зарплати. Але в нас такого майже немає, бо для цього треба пропрацювати 40 років. У нас середній стаж — від 30 до 40 років, і як правило цей показник менше. Як результат, пенсійна виплата не досягає цих 40% навіть по визначенню", - наголосив він.
Голова комітету ВРУ додав, що у випадку індексації пенсіонер втрачає до 50%, бо перерахунок здійснюється неправильно.
Зміна умов виходу на пенсію
У Законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", який опублікували на сайті ВРУ, йдеться про те, що оновлено вимоги до страхового стажу, що дає право українцям отримувати пенсію.
Нові норми передбачають, що у 2026 році умови виходу на пенсію змінять. Ті громадяни, які у 60 років будуть мати лише 32 роки стажу, не зможуть вийти на заслужений відпочинок.
Виплата пенсій - що відомо
Як повідомляв Главред, в Україні стандартний пенсійний вік становить 60 років, однак для представників окремих професій та мешканців сільської місцевості передбачено винятки. У 2025 році деякі категорії громадян можуть оформити пенсію достроково - вже з 55 років.
Самотні українські пенсіонери залишаються серед найвразливіших категорій населення. Для підтримки таких людей держава запровадила щомісячну доплату — майже 1000 гривень.
Крім того, в Україні частина людей похилого віку може розраховувати на додаткову фінансову підтримку від держави. Йдеться про громадян, які оформили другу групу інвалідності.
Читайте також:
- Пенсія з мінімалки: на яку суму можуть розраховувати українці
- Розрахунок пенсії: що чекає на українців зі стажем 35 років
- Якою буде пенсія, якщо немає стажу: названо розмір виплат
Про персону: Данило Гетманцев
Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред