Україна повернула з Білорусі 31 українця: Коордштаб розкрив подробиці

Жінки та чоловіки були затримані на території Білорусі та засуджені до різних термінів ув’язнення - від 2 до 11 років.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-vernula-iz-belarusi-31-grazhdanskogo-ukrainca-koordshtab-raskryl-podrobnosti-10717919.html Посилання скопійоване

Україна повернула з Білорусі 31 цивільного українця / Колаж: Главред, фото: Коордштаб

Головне:

Україна повернула з Білорусі 31 цивільного українця

Українці були затримані на території Білорусі та засуджені до різних термінів ув’язнення

Визволені українці отримають усю необхідну допомогу

Україна повернула з Білорусі 31 цивільного громадянина, яких утримували на теритурії Білорусії. Усі вони були затримані та засуджені на території РБ.

Серед звільнених цивільних є хворі на тяжкі захворювання, зокрема на онкологію. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у суботу, 22 листопада.

відео дня

"Сьогодні між Україною та Білоруссю відбувся захід з повернення цивільних осіб. У результаті успішних переговорів з білоруською стороною Координаційним штабом за дорученням президента України вдалося повернути в Україну 31 громадянина, які утримувалися на території Республіки Білорусь", - йдеться в заяві.

Зазначається, що жінки та чоловіки були затримані на території Білорусі та засуджені до різних термінів ув’язнення - від 2 до 11 років. Вік наймолодшої звільненої українки - 18 років, найстаршому - 58 років.

Визволені українці отримають усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію.

Коордштаб висловив вдячність США та президенту Дональду Трампу за плідну роботу з повернення українців.

Повернення та обмін ув'язнених - останні новини

Як писав Главред, 11 вересня, 52 колишніх політичних ув'язнених у Білорусі безпечно перетнули литовський кордон. Серед звільнених було шестеро литовців, а також громадяни Великої Британії, Латвії, Польщі, Німеччини та Франції. Науседа подякував за це звільнення президенту США Дональду Трампу.

Нагадаємо, що ще 2020 року колишній заступник Державного секретаря США Стівен Біген закликав Білорусь звільнити всіх політв'язнів, адже країна-поплічниця Росії грубо порушує права людини.

Читайте також:

Про джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред