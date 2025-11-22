Ротару вийшла на зв'язок і порадувала українців

Коротко:
Легендарна українська співачка Софія Ротару зробила пост на своїй сторінці в Instagram, який явно буде приємний багатьом українцям.
На своїй сторінці в соціальній мережі, співачка вшанувала пам'ять померлих від Голодомору українців. Ротару опублікувала фото пам'ятника, присвяченого трагічним подіям, а також залишила підпис: "День пам'яті жертв Голодомору".
Зазначимо, що Софія Ротару часто публікує солідарність з українським народом та його трагедіями, які відбуваються щодня, завдяки терористичній Росії.
Софія Ротару
Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".
