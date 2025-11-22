Ротару вийшла на зв'язок і порадувала українців

Софія Ротару вперше за довгий час вийшла на зв'язок у соціальній мережі.

Софія Ротару зробила нову сторіз/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару

Коротко:

Що написала Софія Ротару

Як вона вшанувала важливий день

Легендарна українська співачка Софія Ротару зробила пост на своїй сторінці в Instagram, який явно буде приємний багатьом українцям.

На своїй сторінці в соціальній мережі, співачка вшанувала пам'ять померлих від Голодомору українців. Ротару опублікувала фото пам'ятника, присвяченого трагічним подіям, а також залишила підпис: "День пам'яті жертв Голодомору".

Софія Ротару опублікувала нове сторіз / Фото Instagram/sofiarotaru.official

Зазначимо, що Софія Ротару часто публікує солідарність з українським народом та його трагедіями, які відбуваються щодня, завдяки терористичній Росії.

Софія Ротару / інфографіка: Главред

Про персону: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

