Був співзасновником гурту "DZIDZO": раптово помер відомий український співак

Помер відомий український співак / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, facebook/miyuxa/

Пішов з життя український співак Лесик Турко

Причини смерті наразі невідомі, але в артиста були проблеми зі здоровʼям

Помер український співак та музикант, ексучасник і співзасновник гурту "DZIDZO" Лесик Турко. Про це в соцмережах повідомила журналістка Марія Панчишин.

"Наш Лесик Турко помер. Поки не маю сил нічого більше написати", - йдеться в публікації. відео дня

Наразі причини смерті невідомі.

Журналістка повідомила про смерть співака / фото: facebook/miyuxa

Нагадаємо, Главред писав, що за півтора року артист переніс дві операції і клінічну смерть.

Відомо, що у травні 2024-го було перше хірургічне втручання, у грудні 2024-го серце артиста зупинилося на сцені, просто під час виступу, а вже за пів року він знову потрапив у лікарню зі стенозом аортального клапана. Тоді близьке оточення було переконане, що це не низка нещасливих випадковостей, а результат отруєння музиканта - в його організмі було виявлено токсичні речовини.

