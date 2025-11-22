Був співзасновником гурту "DZIDZO": раптово помер відомий український співак

Основне:
- Пішов з життя український співак Лесик Турко
- Причини смерті наразі невідомі, але в артиста були проблеми зі здоровʼям
Помер український співак та музикант, ексучасник і співзасновник гурту "DZIDZO" Лесик Турко. Про це в соцмережах повідомила журналістка Марія Панчишин.
"Наш Лесик Турко помер. Поки не маю сил нічого більше написати", - йдеться в публікації.відео дня
Наразі причини смерті невідомі.
Нагадаємо, Главред писав, що за півтора року артист переніс дві операції і клінічну смерть.
Відомо, що у травні 2024-го було перше хірургічне втручання, у грудні 2024-го серце артиста зупинилося на сцені, просто під час виступу, а вже за пів року він знову потрапив у лікарню зі стенозом аортального клапана. Тоді близьке оточення було переконане, що це не низка нещасливих випадковостей, а результат отруєння музиканта - в його організмі було виявлено токсичні речовини.
Шоу-бізнес - інші новини за темою
Нагадаємо, український відомий ведучий Тимур Мірошниченко заявив, що співак Михайло Хома (Dzidzio) одружився і має дітей. Як розповів ведучий, за деякими чутками, в артиста народилася двійня.
Крім цього, у новому випуску популярного українського шоу "Холостяк" головний герой Тарас Цимбалюк зробив важливий крок. Він вперше поцілував учасницю - нею стала Надін.
Читайте також:
- "Важливий крок": принц Вільям і Кейт Міддлтон ухвалили рішення щодо спадкоємця
- "Інфаркт": що сталося з Альбіною Джанабаєвою в Москві
- Жорстко: Євробачення матиме нові правила - що змінилося
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред