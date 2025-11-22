Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

На окупованому Донбасі блекаут: невідомі дрони влаштували вогняну ніч

Руслана Заклінська
22 листопада 2025, 22:44
176
БПЛА також атакували об’єкти на території Росії.
На окупованому Донбасі блекаут: невідомі дрони влаштували вогняну ніч
На окупованій Донеччині блекаут / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

  • На окупованій Донеччині стався блекаут
  • Завдано удару по Зуївській ТЕС
  • Вибухи чули у різних містах

Увечері в суботу, 22 листопада, в окупованій Донецькій області зафіксовано масові вибухи і відключення електроенергії. Місцеві жителі залишилися без світла після серії атак невідомих дронів. Про це повідомив Telegram-канал Exilenova+.

За даними пабліків, атака розпочалася приблизно о 19:20. Перші вибухи було чути в окупованому Шахтарську. Через годину стало відомо про роботу протиповітряної оборони у Донецьку, Макіївці, а також атаку дронів по Зугресу.

відео дня

Упродовж наступних 30 хвилин поширилася інформація про часткове відключення світла у Донецьку, Макіївці, Горлівці, Єнакієвому, Харцизьку, Ясинуватій та інших населених пунктах регіону.

На окупованому Донбасі блекаут: невідомі дрони влаштували вогняну ніч
Вибух в Докучаєвську / Фото: t.me/exilenova_plus

Водночас місцеві почали жалітися на масштабні проблеми з електропостачанням у низці населених пунктів області. За попередніми даними, ціллю ударів стали Зуївська ТЕС і підстанція в Шахтарську, що призвело до блекауту в регіоні.

Дивіться відео атаки по Зуївській ТЕС:

На окупованому Донбасі блекаут: невідомі дрони влаштували вогняну ніч
Удар по Зуївській ТЕС / Фото: скріншот

Близько 21:05 вибухи чути було також у Докучаєвську та Торезі. Щгодом стало відомо, що БПЛА вдарили по енергетичних об’єктах Старобешевого.

Окрім цього, невідомі безпілотники атакували об’єкти на території Росії. Місцеві жителі повідомили про заграву та пожежі поблизу Краснодарської ТЕС і нафтохімічного заводу "Ставролен" у Будьонівську в Ставропольському краю. Зазначимо, що завод "Ставролен" виробляє комплектуючі для різної військової техніки РФ, зокрема деталі для дронів.

Чи можливий блекаут в Москві - думка експертки

Незалежна експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна в коментарі Главреду зазначила, що масштабний блекаут у Москві цілком можливий. Сили оборони України вже почали удари по енергетичних підстанціях, які забезпечують живлення російської столиці.

За її словами, навколо Москви створено розгалужену енергомережу з кільцевими лініями живлення та потужною системою ППО, адже до столиці РФ стягнуті всі можливі сили оборони. Це ускладнює прорив і нанесення удару.

Блекаути в РФ і на окупованій Донеччині - новини за темою

Нагадаємо, в ніч на 18 листопада у тимчасово окупованій Донецькій області дрони атакували Зуївську та Старобешівську ТЕС. Через обстріл без світла залишилися Іловайськ, околиці, частини Макіївки та Донецька.

Також ввечері 8 листопада в Бєлгороді стався масштабний блекаут. Через пошкодження ТЕЦ "Луч" без світла залишилися понад 20 тисяч росіян.

Як повідомляв Главред, у ніч на 20 листопада в семи регіонах РФ прогриміли потужні вибухи. У Курській області без світла залишилося понад 16 тисяч людей після ударів по кількох електропідстанціях, а в Рязані під удар потрапив нафтопереробний завод.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні БПЛА новини Донбасу війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ми зараз перебуваємо за два метри від закінчення війни - Келлог

Ми зараз перебуваємо за два метри від закінчення війни - Келлог

09:44Україна
Перебої з теплом і світлом: енергетика РФ під масованою атакою дронів

Перебої з теплом і світлом: енергетика РФ під масованою атакою дронів

09:34Війна
WP дізналася, що мирний план передбачає передачу Україні Tomahawk

WP дізналася, що мирний план передбачає передачу Україні Tomahawk

08:46Україна
Реклама

Популярне

Більше
Світло вимикатимуть не всюди: з'явилися графіки відключень на 23 листопада

Світло вимикатимуть не всюди: з'явилися графіки відключень на 23 листопада

Карта Deep State онлайн за 23 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Велике церковне свято: 5 суворих заборон, які не можна порушувати 23 листопада

Велике церковне свято: 5 суворих заборон, які не можна порушувати 23 листопада

Велика грошова удача: на чотирьох знаків зодіаку чекає несподіваний прибуток

Велика грошова удача: на чотирьох знаків зодіаку чекає несподіваний прибуток

Відключення світла в Україні - графіки на 23 листопада (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 23 листопада (оновлюється)

Останні новини

10:26

Чому 24 листопада не можна займатися домашніми справами: яке церковне свято

10:25

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 листопада (оновлюється)

10:22

"Обміняти, "визнати": бачу, за війну ми забули ряд базових речейПогляд

10:06

Гороскоп Таро на тиждень з 24 по 30 листопада: Тельцям - невдача, Дівам - зустріч

09:44

Ми зараз перебуваємо за два метри від закінчення війни - Келлог

США тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війниСША тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війни
09:34

Перебої з теплом і світлом: енергетика РФ під масованою атакою дронівВідео

09:24

Гороскоп на завтра 24 листопада: Близнюкам - низка сварок, Левам - несподіванка

08:52

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 листопада: Леву допоможе друг, Козерогам - тиск

08:46

WP дізналася, що мирний план передбачає передачу Україні Tomahawk

Реклама
08:45

Відключення світла в Україні - графіки на 23 листопада (оновлюється)

08:38

Карта Deep State онлайн за 23 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:28

Будинок у вогні, багато постраждалих: табуни Шахедів атакували ДніпроВідео

05:45

Зловлять удачу за хвіст: трьом знакам зодіаку фантастично пощастить у грудні

04:32

Чи варто знижувати тиск у зимових шинах - експерти назвали оптимальні значення

03:30

Велика грошова удача: на чотирьох знаків зодіаку чекає несподіваний прибуток

02:30

Гороскоп на грудень 2025: кому варто готувати гаманці наприкінці року

01:30

Як зберегти холодильник під час відключень світла: дієві способи

00:46

У надрах Землі знайшли неймовірне: вчені розкрили появу гігантських структур

22 листопада, субота
23:24

Загроза валютного шторму: названо терміни, коли долар може різко підскочити

22:44

На окупованому Донбасі блекаут: невідомі дрони влаштували вогняну нічВідео

Реклама
22:28

"Скоро буду": Пугачова показала, як гуляє на самоті

22:25

Одиниці знають про хитрість з радіатором опалення: економія відчувається моментально

21:41

Лідери ЄС відкинули план Трампа і надіслали США контрпропозицію - Der Spiegel

21:29

Ротару вийшла на зв'язок і порадувала українців

21:22

Мирний план США щодо України можуть змінити: важливі заяви Трампа і Макрона

20:18

"Це грабіж, жодного компромісу": розкрито найгірший сценарій мирної угоди

20:00

Без Росії не обійшлося: куди зникли останки Володимира Великого і княгині ОльгиВідео

19:41

Велике церковне свято: 5 суворих заборон, які не можна порушувати 23 листопада

19:35

Вражаюча операція: ССО вперше в історії збили ворожий гелікоптер дроном у повітрі

19:28

Беззбройних військових розстріляли з автомата: росіяни стратили полонених бійців ЗСУ

19:10

Чи підпише Україна угоду Трампа?Погляд

18:59

Світло вимикатимуть не всюди: з'явилися графіки відключень на 23 листопада

18:39

Влупить мороз та будуть сильні снігопади: Україну атакує потужний шторм

18:27

У ЄС "забракували" чотири пункти мирного плану Трампа: у Bild дізналися деталі

18:02

США, Україна та ЄС проведуть переговори щодо мирного плану: відома дата і місце

17:28

Національний кешбек змінив правила: на що можна витратити гроші

17:19

Росія може почати третє вторгнення: Зеленський попередив про ймовірний удар РФ

16:58

США пригрозили Україні гіршою угодою, якщо Зеленський відкине план Трампа - ЗМІ

16:22

ЗСУ йдуть у контрнаступ і зачищають позиції: Зеленський назвав напрямок

15:57

Учені пояснили, чому більшість людей є правшамиВідео

Реклама
15:47

На "Зимову підтримку" подали заявки майже 10 млн українців: коли надійдуть кошти

15:34

Знищить двигун і коробку за секунди: що не варто робити водіям на механіці

15:33

Справа "Мідас": стало відомо, чи був тиск на ДБР

15:16

Як не накупити зайвого: сім помилок, яких слід уникати під час купівлі новорічних прикрас

15:03

Кейт Міддлтон розкрила причину свого перетворення на блондинку

14:46

Українці можуть втратити до 50% пенсії: названо причину зменшення виплат

14:34

Зі стрічок, мандаринів і цукерок: як зробити унікальну гірлянду на Новий рікВідео

14:30

Ожеледиця, сніг та +17°C: Україну чекають справжні кліматичні гойдалки

14:26

Перший досвід: Могилевська показалася разом із молодшою донькою в поїзді

14:22

Україна оголосила в розшук Міндіча та Цукермана

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти