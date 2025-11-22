На окупованому Донбасі блекаут: невідомі дрони влаштували вогняну ніч

БПЛА також атакували об’єкти на території Росії.

https://glavred.net/world/na-okkupirovannom-donbasse-blekaut-neizvestnye-drony-ustroili-ognennuyu-noch-10718021.html Посилання скопійоване

На окупованій Донеччині блекаут / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

На окупованій Донеччині стався блекаут

Завдано удару по Зуївській ТЕС

Вибухи чули у різних містах

Увечері в суботу, 22 листопада, в окупованій Донецькій області зафіксовано масові вибухи і відключення електроенергії. Місцеві жителі залишилися без світла після серії атак невідомих дронів. Про це повідомив Telegram-канал Exilenova+.

За даними пабліків, атака розпочалася приблизно о 19:20. Перші вибухи було чути в окупованому Шахтарську. Через годину стало відомо про роботу протиповітряної оборони у Донецьку, Макіївці, а також атаку дронів по Зугресу.

відео дня

Упродовж наступних 30 хвилин поширилася інформація про часткове відключення світла у Донецьку, Макіївці, Горлівці, Єнакієвому, Харцизьку, Ясинуватій та інших населених пунктах регіону.

Вибух в Докучаєвську / Фото: t.me/exilenova_plus

Водночас місцеві почали жалітися на масштабні проблеми з електропостачанням у низці населених пунктів області. За попередніми даними, ціллю ударів стали Зуївська ТЕС і підстанція в Шахтарську, що призвело до блекауту в регіоні.

Дивіться відео атаки по Зуївській ТЕС:

Удар по Зуївській ТЕС / Фото: скріншот

Близько 21:05 вибухи чути було також у Докучаєвську та Торезі. Щгодом стало відомо, що БПЛА вдарили по енергетичних об’єктах Старобешевого.

Окрім цього, невідомі безпілотники атакували об’єкти на території Росії. Місцеві жителі повідомили про заграву та пожежі поблизу Краснодарської ТЕС і нафтохімічного заводу "Ставролен" у Будьонівську в Ставропольському краю. Зазначимо, що завод "Ставролен" виробляє комплектуючі для різної військової техніки РФ, зокрема деталі для дронів.

Чи можливий блекаут в Москві - думка експертки

Незалежна експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна в коментарі Главреду зазначила, що масштабний блекаут у Москві цілком можливий. Сили оборони України вже почали удари по енергетичних підстанціях, які забезпечують живлення російської столиці.

За її словами, навколо Москви створено розгалужену енергомережу з кільцевими лініями живлення та потужною системою ППО, адже до столиці РФ стягнуті всі можливі сили оборони. Це ускладнює прорив і нанесення удару.

Блекаути в РФ і на окупованій Донеччині - новини за темою

Нагадаємо, в ніч на 18 листопада у тимчасово окупованій Донецькій області дрони атакували Зуївську та Старобешівську ТЕС. Через обстріл без світла залишилися Іловайськ, околиці, частини Макіївки та Донецька.

Також ввечері 8 листопада в Бєлгороді стався масштабний блекаут. Через пошкодження ТЕЦ "Луч" без світла залишилися понад 20 тисяч росіян.

Як повідомляв Главред, у ніч на 20 листопада в семи регіонах РФ прогриміли потужні вибухи. У Курській області без світла залишилося понад 16 тисяч людей після ударів по кількох електропідстанціях, а в Рязані під удар потрапив нафтопереробний завод.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред