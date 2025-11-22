ЗСУ йдуть у контрнаступ і зачищають позиції: Зеленський назвав напрямок

Найскладніше на Покровському напрямку, РФ кидає великі сили на штурм.

Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 37 ОБрМП

Головне:

РФ кидає на штурм Покровська понад 150 тисяч осіб

ЗСУ проводять контрнаступальні дії

На Покровському напрямку в Донецькій області російські окупаційні сили зосередили понад 150 тисяч осіб, які продовжують іти на штурм позицій Сил оборони України, розповів президент Володимир Зеленський.

За його словами, він заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті, про російські дезінформаційні операції та плани ворога.

"Найбільш складно - Покровськ, весь напрямок, значні російські сили - понад 150 тисяч, які продовжують штурми", - зазначив глава держави.

Він також зазначив, що підрозділи українських військ продовжують знищувати російських окупантів.

"Проводимо контрнаступальні дії", - уточнив також він.

Водночас, за словами глави держави, на кордоні між Дніпропетровською та Донецькою областю ЗСУ захищають позиції.

"Харківщина - захищаємо позиції. Запоріжжя - захищаємо позиції. Оріхівський напрямок, Гуляйпільський - робимо все, щоб стабілізувати. Спасибі всім за стійкість! Дякую всім, хто з Україною!", - додав Зеленський.

Що відбувається в Покровську: дані військових

Російські окупаційні сили регулярно намагаються проникнути в Покровськ, використовуючи різні маршрути і точки прихованого зосередження. Про це повідомив Максим Бакулін, начальник відділення комунікацій 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина" 1-го корпусу НГУ "Азов".

За його словами, армія країни-агресора почала задіювати важку техніку та спеціальні транспортні машини, щоб перекидати свої підрозділи в тилові райони, звідки вони потім розосереджуються по різних частинах міста.

Раніше повідомлялося про те, що біля Покровська окупанти влаштовують "сафарі" на людей. Загарбники продовжують своє так зване "сафарі" на людей - атакують FPV-дронами.

Нагадаємо, представник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук заявляв, що росіяни зосередили понад 150 тисяч особового складу в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Як повідомляв Главред, старший сержант Рон (розвідка 42-ї бригади) повідомив, що на Покровському напрямку росіяни зосередили близько 170 тис. особового складу. Окупанти діють малими групами, намагаючись загнати місто в тактичне кільце.

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

