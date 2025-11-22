"Важливий крок": принц Вільям і Кейт Міддлтон ухвалили рішення щодо спадкоємця

Принц Джордж бачитиме батьків тільки у вихідні.

Кейт Міддлтон, принц Вільям / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Британський принц Вільям і Кейт Міддлтон прийняли рішення про майбутнє свого старшого спадкоємця. Як повідомляє королівський біограф Роберт Джобсон, принц Джордж навчатиметься в школі-інтернаті.

У своїй статті "Спадщина Віндзора: династія секретів, скандалів і виживання" експерт зазначив, що, згідно з рішенням батьків, спадкоємець британської корони проводитиме в пансіонаті Ламбрук п'ять днів на тиждень, а у вихідні повертатиметься додому до сім'ї.

"Вільям і Кетрін зробили важливий крок щодо майбутнього принца Джорджа. У свої 12 років він швидко росте і, на власне прохання, з осені буде проживати в спеціальному пансіонаті", - йдеться в книзі.

Принц Джордж навчатиметься в інтернаті / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Принц Вільям і Кетрін, які раніше, за чутками, не могли прийти до єдиної думки щодо інтернатного навчання для своїх дітей, схоже, змінили позицію. Проте принц Джордж навчатиметься в більш м'якому режимі.

Таке рішення називають компромісним: подружжя прагне дати Джорджу більше самостійності, зберігши водночас тісний зв'язок із дитиною. Королівський біограф також припускає, що з часом і принцеса Шарлотта піде тим самим шляхом.

Королівська сім'я Великої Британії / фото: ua.depositphotos.com

Навчання в школах-інтернатах - давня традиція британської королівської сім'ї. Це не завжди було позитивним досвідом: король Чарльз III навчався в шотландському інтернаті Гордонстоун, куди вступив у 13 років, дотримуючись традиції, встановленої його батьком, принцом Філіпом. Навчальний заклад вирізнявся суворим режимом і спартанським

