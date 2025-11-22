"Скоро буду": Пугачова показала, як гуляє на самоті

Алла Пугачова показала свою прогулянку і показала, який у неї вигляд.

https://glavred.net/starnews/skoro-budu-pugacheva-pokazala-kak-gulyaet-v-odinochestve-10718018.html Посилання скопійоване

Алла Пугачова і Максим Галкін обмінялися повідомленнями / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

Коротко:

Що написала Пугачова

Як вона зараз виглядає

Російська легендарна співачка Алла Пугачова, яка публічно засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну, показала, як гуляє на повній самоті.

Співачка рідко публікує фотографії та відео зі своєю участю, але цей раз став винятком. Вона показала на своїй сторінці в Instagram, як гуляє порожньою вулицею на самоті.

відео дня

"Ранковий променад. Кайф. Навколо нікого і музика нізвідки", - написала вона.

У коментарі до Пугачової прийшов і її чоловік Максим Галкін. "Скоро буду. Приєднаюся до променаду", - написав Галкін.

Макс Галкін відреагував на відео Пугачової / Скриншот

Позиція Алли Пугачової

Алла Пугачова покинула країну-окупанта РФ 2022 року разом із сім'єю, нещодавно вона зізналася в інтерв'ю, що її змусили покинути Росію. Зараз вона живе на Кіпрі й іноді підтримує українців у соцмережах після масованих обстрілів з боку росіян.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Пугачова втратила права на товарний знак "Рецитал".

Раніше також Крістіна Орбакайте, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, здивувала шанувальників своєю схожістю із зірковою мамою, співачкою Аллою Пугачовою.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред