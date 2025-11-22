Рус
Росіяни захопили два населені пункти і просунулись на кількох ключових напрямках

Інна Ковенько
22 листопада 2025, 12:52
Армія РФ окупувала два села в Харківській області поблизу кордону з Росією, а також просунулася в кількох обласях України.
Росіяни захопили два села на Харківщині
Росіяни захопили два села на Харківщині / Колаж: Главред, фото: Генштаб, скриншот

Коротко:

  • Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій
  • Окупанти захопили два села на Харківщині
  • Просування зафіксовано в кількох населених пунктах на Донеччині та Запоріжжі

Російська армія окупувала два села в Харківській області, а також просунулася в Запорізькій і Донецькій областях.

відео дня

Окупанти захопили Одрадне і Бологівку в Куп'янському районі Харківській області, і просунулися біля Двурічанського на цій же ділянці. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Також просування ворога зафіксовано біля Красного Лиману під Мирноградом, Покровського району Донецької області.

Крім того, росіяни підійшли до Високого та Зеленого Гаю під Гуляйполем Запорізької області.

Подальші плани РФ - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив, що росіяни однозначно плануватимуть захоплення Донецької та лівобережжя Запорізької областей.

На його думку, поки окупанти свого не доб'ються, вони продовжуватимуть збирати достатню кількість сил і засобів, щоб вирішити ці завдання.

"Вони поки що можуть відмовитися від провокуючих операцій на Херсонському напрямку, на правому березі. Вони можуть відмовитися від Харківських напрямків, навіть повністю вивести звідти війська і перекинути їх на східний фронт. Але вони ніколи не відмовляться від захоплення Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму", - підкреслив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, російські окупаційні війська могли прорвати одну з найміцніших українських ліній оборони на Донеччині. Про це заявив військовий кореспондент німецького видання Bild Юліан Рьопке. За його словами, російські підрозділи нібито захопили села Виїмка та Івано-Дар’ївка, після чого увійшли до Сіверська з півдня та наразі контролюють приблизно 20% міста.

Крам того, основне завдання, яке стоїть перед російськими окупантами - захоплення Донецької області. Однак для захоплення Дніпропетровської області цього угруповання сил недостатньо.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав, що Сили оборони продовжують утримувати позиції у Покровську, попри надзвичайно напружену ситуацію.

Що відомо про Куп'янськ / Інфографика: Главред

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

