Попереду критичні переговори: у Європі вигадали, як допомогти Україні з мирним планом Трампа

Попереду важливі дні, від яких може залежати не лише формат майбутнього миру, а й єдність Заходу.

Європа хоче виграти час для України після ультиматуму США / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Володимир Зеленський, Білий дім

Про що мова:

Європейські лідери хочуть виграти час для України на тлі жорсткого ультиматуму Трампа

Трамп пригрозив відмовитися від участі США, якщо якщо Київ не погодиться

План викликав розкол у США, республіканці виступили проти

Європейські лідери намагаються виграти додатковий час для України після того, як адміністрація Дональда Трампа встановила жорсткий термін - до наступного четверга - для прийняття 28-пунктного мирного плану.

За оцінками Києва та західних партнерів, документ є фактичною поступкою Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

Президент України Володимир Зеленський разом із лідерами Франції та Німеччини ведуть термінові консультації, намагаючись з’ясувати, чи є термін остаточним, чи це лише спроба тиску.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уже обговорив ситуацію з Дональдом Трампом і підтвердив, що діалог триватиме на рівні радників із нацбезпеки, включаючи Марко Рубіо, який виконує обов'язки держсекретаря. Рубіо вже зазначив, що план - "не остаточний документ", а ідея, покликана "генерувати нові підходи".

Трамп публічно припустив, що США можуть відмовитися від участі, якщо Київ не прийме запропоновані умови. Водночас у пізнішому інтерв’ю Fox News Radio він допустив можливість перенесення дедлайну, "якщо процес рухається у правильному напрямку".

Ставка на саміт G20

За інформацією джерел Bloomberg, тепер увага європейської дипломатії зміщується до саміту G20 у Йоганнесбурзі, де ЄС спробує виробити спільну позицію та домогтися коригування плану.

Експерти попереджають, що ініціатива США може обнулити зусилля Європи щодо формування єдиної лінії підтримки України.

"Європа дуже старалася виробити тверду і єдину позицію з цього питання. І я думаю, цей план потенційно може звести всі ці зусилля нанівець, створити ситуацію, в якій європейцям доведеться повернутися до початкового етапу", - каже старший науковий співробітник Atlantic Council Рейчел Ріццо.

При цьому українська армія продовжує завдавати ударів по території РФ і тримати оборону, а нові санкції США вже почали діяти.

У Європі сподваються, що як і раніше Трамп може відступити під тиском союзників.

"Чекати, що таку пропозицію можна погодити до четверга - неможливо", - зазначає експерт Гарварда Меган О'Салліван.

У США розкол навколо плану

Декілька високопоставлених республіканців розкритикували пропозицію Трампа. Сенатор Роджер Вікер заявив: "Україну не можна змушувати віддавати свої землі одному з найзліших воєнних злочинців у світі".

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл додав:

"Якщо радники президента зайняті тим, щоб заспокоїти Путіна, а не досягти справжнього миру, Трампу потрібні нові радники".

Мирний план Трампа - головні новини

Як писав Главред, адміністрація Дональда Трампа запропонувала план завершення війни, який фактично означає капітуляцію України. У плані міститься 28 пунктів, зокрема скорочення армії, відмова від вступу в НАТО й територій Донбасу.

Крім того, Трамп поставив Україні жорсткий дедлайн щодо мирного плану. Президент США вважає, що Україна повинна погодитися на мирний план до 27 листопада.

Увечері 21 листопада російський диктатор Володимир Путін уперше прокоментував мирний план Дональда Трампа. За його словами, він "може лягти в основу угоди з Україною".

