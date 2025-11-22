Національний кешбек змінив правила: на що можна витратити гроші

Частину оновлених категорій вже можна використовувати, нові умови діятимуть до червня 2026 року.

Національний кешбек змінює правила

Національний кешбек синхронізували з Зимовою підтримкою

Відтепер кошти можна витрачати на оновлені категорії

Нові правила діятимуть до червня 2026 року для ефективного використання державної допомоги

З 22 листопада у програмі "Національний кешбек" змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші. Ці зміни викликані потребою синхронізувати роботу Національного кешбеку з ініціативою "Зимова підтримка", яка передбачає виплату 1000 гривень усім громадянам.

Обидві ініціативи підлаштували свої категорії витрат для кращої сумісності. Про це йдеться на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Тепер гроші можна витрачати на такі категорії товарів і послуг, як комунальні послуги, поштові послуги, харчові продукти, лікарські засоби, книги, а також на благодійність.

"Частину оновлених категорій вже можна використовувати: ліки, медичні вироби, книги та друковану продукцію", - йдеться в повідомленні.

Оновлення пов’язане з особливостями роботи політики "Зимова підтримка", яка також надійде на картку Національного кешбеку. Тож категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати. Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати.

Нові умови діятимуть до червня 2026 року з метою ефективного використання державної підтримки та покращення соціального захисту населення.

Що таке Національний кешбек

Національний кешбек - державна ініціатива, яка стимулює купівлю товарів українського виробництва.

Після оплати покупки через офіційно зареєстровані сервіси, частину витрачених коштів покупці отримують назад на картку.

Як писав Главред, у грудні в Україні стартує програма "Зимової підтримки", яка передбачає виплати від 1 000 до 6 500 гривень для громадян на різні потреби. По 1 000 грн допомоги можуть отримати всі громадяни України, повнолітні і неповнолітні. Допомогу у розмірі 6500 гривень можуть отримати вразливі групи населення.

Ці кошти дозволено витрачати на оплату комунальних послуг, придбання ліків і медичних послуг, оплату освіти, транспортні послуги, благодійність, включно з донатами на ЗСУ. Використати отримані кошти можна до кінця 2025 року.

Крім цього, президент України Володимир Зеленський доручив напрацювати програму безкоштовних подорожей залізничними шляхами України для всіх громадян країни. Зокрема, кожен зможе проїхати 3 тисячі кілометрів. Главред розповідав, коли запустять програму "УЗ-3000" і як вона працюватиме.

