Світла буде більше: українцям обіцяють коротші відключення електроенергії

Маріна Фурман
22 листопада 2025, 13:13
Експерт повідомив, що атомні блоки України працюють на максимум.
В Україні менше вимикатимуть світло / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

  • Ситуація в енергосистемі покращується
  • Українці будуть більше зі світлом

Ситуація в енергосистемі України поступово покращується. Атомні блоки працюють на повну потужність, що позначиться на тривалості відключень світла. Про це повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі КИЇВ24.

За його словами, українці вже можуть відчувати, що графіки відключень світла зменшуються.

"Вчора від вечора і сьогодні вони вже будуть меншими, ніж це було кілька днів тому. Всі дев’ять атомних блоків вийшли на свою номінальну потужність", - сказав експерт.

Крім цього, з його слів, напередодні ввечері збільшився імпорт електричної енергії до 1000 МВт. Це також призвело зменшення графіків погодинних відключень.

"Так завжди - в перші дні після атаки зменшується генерація, застосовуються серйозні мереживні обмеження. Потім поступово відновлюється енергетична система і ситуація стабілізується", - пояснив Омельченко.

Дивіться відео, у якому Омельченко прогнозує зменшення відключень світла:

На Україну чекає важка зима - прогноз ГУР

Нещодавно очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що цього року зима в Україні справді може бути важкою через удари Росії по енергетиці, але росіяни обмежені у часі.

За його словами, окупанти обмежуються такими атаками лише взимку, а Україна ж може атакувати територію країни-агресорки постійно та впливати на її спроможності.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Як писав Главред, в Україні 22 листопада продовжать діяти графіки відключення електроенергії для побутових споживачів. Вимикати світло будуть в обсягу від 1 до 3,5 черг одночасно.

Нещодавно глава Укренерго Віталій Зайченко зазначив, що значного погіршення ситуації в енергосистемі через сильні морози поки не очікують. Утім, через регулярні удари Росії варто бути готовими до різних сценаріїв.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Юлія Свириденко заявила, що в Україні найближчими днями можуть суттєво скоротитися графіки відключень електроенергії.

Про персону: Володимир Омельченко

Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики.

У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування;

1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України;

1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти;

2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України;

з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

Світла буде більше: українцям обіцяють коротші відключення електроенергії

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
