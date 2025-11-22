Світла буде більше: українцям обіцяють коротші відключення електроенергії

Коротко:
- Ситуація в енергосистемі покращується
- Українці будуть більше зі світлом
Ситуація в енергосистемі України поступово покращується. Атомні блоки працюють на повну потужність, що позначиться на тривалості відключень світла. Про це повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі КИЇВ24.
За його словами, українці вже можуть відчувати, що графіки відключень світла зменшуються.
"Вчора від вечора і сьогодні вони вже будуть меншими, ніж це було кілька днів тому. Всі дев’ять атомних блоків вийшли на свою номінальну потужність", - сказав експерт.
Крім цього, з його слів, напередодні ввечері збільшився імпорт електричної енергії до 1000 МВт. Це також призвело зменшення графіків погодинних відключень.
"Так завжди - в перші дні після атаки зменшується генерація, застосовуються серйозні мереживні обмеження. Потім поступово відновлюється енергетична система і ситуація стабілізується", - пояснив Омельченко.
Дивіться відео, у якому Омельченко прогнозує зменшення відключень світла:
На Україну чекає важка зима - прогноз ГУР
Нещодавно очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що цього року зима в Україні справді може бути важкою через удари Росії по енергетиці, але росіяни обмежені у часі.
За його словами, окупанти обмежуються такими атаками лише взимку, а Україна ж може атакувати територію країни-агресорки постійно та впливати на її спроможності.
Відключення світла в Україні - останні новини
Як писав Главред, в Україні 22 листопада продовжать діяти графіки відключення електроенергії для побутових споживачів. Вимикати світло будуть в обсягу від 1 до 3,5 черг одночасно.
Нещодавно глава Укренерго Віталій Зайченко зазначив, що значного погіршення ситуації в енергосистемі через сильні морози поки не очікують. Утім, через регулярні удари Росії варто бути готовими до різних сценаріїв.
Нагадаємо, премʼєр-міністр Юлія Свириденко заявила, що в Україні найближчими днями можуть суттєво скоротитися графіки відключень електроенергії.
Про персону: Володимир Омельченко
Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова.
Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики.
У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування;
1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України;
1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти;
2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України;
з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.
