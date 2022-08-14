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Працівники Росатому координують обстріли Запорізької АЕС - інженер станції

14 серпня 2022, 20:22

Представники Росатому завжди знають, де і коли буде обстріл.

Запорожская АЭС, российские военные
Працівники "Росатому" координують обстріли Запорізької АЕС / Колаж фото Reuters, Telegram Андрей Ермак

Представники "Росатому", які перебувають на захопленій Запорізькій атомній електростанції координують обстріли ЗАЕС. Про це заявив інженер станції в інтерв'ю ВВС.

"Саме представники "Росатому" кажуть своїм військовим, куди стріляти, щоб не було "боляче", але гучно. Вони ж впродовж двох-трьох місяців ходили "з екскурсіями" задля "обміну досвідом". Насправді вони вивчають нашу структуру, нашу станцію, щоб перевести її на свої закони", - сказав експерт.

Він додав, що представники "Росатому" завжди знають, де і коли буде обстріл.

"Так, вони завжди знають, коли буде обстріл. Вони завжди першими евакуюються з проммайданчику, якщо стає гаряче. Персонал "Росатому" під час обстрілів сидить у сховищах, а от деякі російські військові, коли, як вони кажуть, ЗСУ "обстрілюють" станцію, спокійно собі гуляють територією, знаючи, що стріляють вони", - додав інженер.

Окупанти на Запорізькій АЕС тероризують весь світ

Окупанти ставлять під загрозу не лише своє існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки зі 100 одиниць. 4 березня вони обстріляти Запорізьку АЕС під час спроби захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свої техніку та почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня стало відомо про те, що окупанти розмістили військову техніку та вибухівку у машинній залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилось поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому баку зберігається легкозаймисте масло, яке використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього є ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнерівці".

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення Запорізька АЕС
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