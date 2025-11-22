Кейт Міддлтон розкрила причину свого перетворення на блондинку

Кейт Міддлтон розкрила секрет зміни іміджу.

https://glavred.net/starnews/keyt-middlton-raskryla-prichinu-svoego-preobrazheniya-v-blondinku-10717943.html Посилання скопійоване

Кейт Міддлтон / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Коротко:

Що зробила Кейт

Чому вона прийняла таке рішення

Кейт Міддлтон вперше з вересня, коли вона дебютувала з новим сяючим образом, розповіла, чому її волосся стало трохи світлішим.

Міддлтон, яка була присутня на заході в лондонському Альберт-холі разом із принцом Вільямом у шикарній смарагдово-оксамитовій сукні, як повідомляють, відповіла, що її волосся стає світлішим на сонці. Про це пише Page Six.

відео дня

43-річна принцеса вперше продемонструвала своє медове волосся під час спільної появи з чоловіком у нещодавно відреставрованих садах Музею природної історії в Лондоні 4 вересня.

Кейт Міддлтон та її волосся/ фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Вона уклала освітлене волосся в об'ємні локони, розпустивши їх по плечах, з трохи зміщеним проділом.

Королівський перукар Невілл Такер - улюбленець покійної королеви Єлизавети II - поспішив із прогнозом у коментарях до Vanity Fair, зазначивши, що принцеса, схоже, "мала повний набір мелірованих пасом".

"Кейт вибрала яскравий образ, який дійсно помітно відрізняється від того, як ми звикли її бачити", - сказав він тоді модному журналу.

"Вона вже якийсь час експериментує зі світлими тонами, але торік її колір був найтемнішим за довгий час", - додав Такер.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв, що спадкоємець британського престолу принц Вільям дав велике інтерв'ю, в якому вперше розповів, як його діти пережили новину про діагноз Кейт і як сім'я справляється з проблемами зі здоров'ям матері.

Також принц Вільям несподівано відверто розповів про своїх дітей на нещодавньому публічному заході. Він поділився їхніми характерами, які вони проявляють удома, і зазначив, що принц Луї зовсім не такий, яким його звикла бачити публіка.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред