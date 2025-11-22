США, Україна та ЄС проведуть переговори щодо мирного плану: відома дата і місце

Секретар РНБО Рустем Умеров наголосив, що Україна підходить до переговорів з урахуванням національних інтересів.

Відомі дата і місце переговорів щодо плану Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

23 листопада у Швейцарії відбудуться переговори США, України та ЄС

Мета переговорів - узгодити формулювання плану до зустрічі Зеленського з Трампом

Участь візьмуть радники з нацбезпеки Франції, Британії, Німеччини, а також представники США та України

У неділю, 23 листопада, США, Україна та ЄС проведуть переговори щодо нового мирного плану Дональда Трампа. Зустріч відбудеться у Швейцарії. Про це пише CNN і Sudostschweiz.

Міністр армії США Ден Дрісколл та його команда прибули в Женеву, де проведуть зустрічі з високопосадовцями, щоб обговорити подальші кроки на шляху до миру. До переговорів також приєднаються держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

На переговорах політики повинні узгодити формулювання плану до зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом.

За інформацією Sudostschweiz, у зустрічі в Женеві візьмуть участь радники з нацбезпеки Франції, Британії, Німеччини, а також представники США та України. Українську сторону представлятимуть голова Офісу президента Андрій Єрмак і Рустем Умеров, а американську - Ден Дрісколл, Стів Віткофф і Марко Рубіо.

Крім цього, за словами джерела CNN, запланована окрема зустріч між російською та американською делегаціями для обговорення запропонованого плану, яка "пройде швидко", але не в Женеві. Проте дата та місце зустрічі наразі не відомі.

Коментар секретаря РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров повідомив, що цими днями у Швейцарії розпочинаються консультації між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди. За його словами, Україна підходить до цього процесу з чітким усвідомленням власних національних інтересів.

"Це черговий етап діалогу, який триває останніми днями і який, передусім, покликаний узгодити бачення подальших кроків", - наголосив Умеров.

Секретар РНБО підкреслив важливість участі американської сторони та її готовність до предметного обговорення ключових питань. Він наголосив, що Україна й надалі діятиме відповідально, професійно та послідовно, керуючись виключно вимогами національної безпеки.

Чому саме зараз з'явився мирний план США - думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в інтерв'ю Главреду заявив, що час, обраний для ультиматуму Україні щодо мирної угоди, не випадковий, оскільки зараз на Київ і на Путіна чиниться системний тиск, щоб заморозити війну. Він підкреслив, що для української влади навіть заморозка по лінії фронту є серйозним репутаційним ударом.

"Є купа моментів, які потім будуть використовуватися політичними опонентами як небезпідставні аргументи звинувачень у неефективності влади в протистоянні російській агресії. А корупція - це взагалі питання номер один. Тобто це ціла низка чинників", - зазначив він.

Експерт також наголосив, що якби союзники надавали достатню та своєчасну військову допомогу, ситуація для України виглядала б краще та адекватніше.

"Але Трамп вирішив інакше. Для нього війна має закінчитися, але чи то через російську мову, чи то через російську церкву, чи то по лінії, де буде проходити кордон - йому на це глибоко наплювати", - додав Клочок.

Мирний план США - новини за темою

Як повідомляв Главред, адміністрація Трампа представила мирний план щодо завершення війни в Україні, який фактично прирівнюється до капітуляції. Документ містить 28 пунктів і передбачає скорочення чисельності Збройних сил, офіційну відмову від прагнення вступити до НАТО та втрату частини територій Донбасу.

21 листопада президент України Володимир Зеленський наголосив, що тиск на країну нині надзвичайно сильний. У відеозверненні він підкреслив, що Україна не може поступатися свободою та гідністю й не може довіряти РФ.

Пізніше президент США заявив, що Київ має ухвалити запропонований Вашингтоном план до четверга, 27 листопада, додавши, що День подяки "відповідний час" для такого рішення.

Раніше європейські союзники України відкинули ключові положення американсько-російського мирного плану. Вони наголосили, що українська армія має зберегти здатність повноцінно захищати суверенітет, а нинішня лінія фронту повинна стати основою для будь-яких переговорів.

