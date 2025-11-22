У ЄС 'забракували' чотири пункти мирного плану Трампа: у Bild дізналися деталі

Проєкт плану про мир потребуватиме додаткової роботи, вважають лідери ЄС.

Головне:

Представлений США план потребує додаткового опрацювання

Європейці хочуть обговорити і переглянути щонайменше чотири пункти мирного плану

Європейські лідери вітають постійні зусилля США щодо припинення війни в Україні та зазначають, що початковий проєкт плану з 28 пунктів містить важливі елементи, які будуть необхідні для справедливого і міцного миру.

Водночас європейські лідери звернули увагу на те, що представлений США план потребує додаткового опрацювання.

"Початковий проєкт плану з 28 пунктів містить важливі елементи, які будуть необхідні для справедливого і міцного миру. Тому ми вважаємо, що цей проєкт є основою, яка потребуватиме додаткової роботи. Ми готові долучитися до забезпечення сталого миру в майбутньому", - йдеться в заяві.

"Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не повинні змінюватися силою. Ми також занепокоєні запропонованими обмеженнями збройних сил України, які зроблять Україну вразливою до майбутніх нападів", - зазначили європейські лідери.

Крім того, вони наполягають на тому, що "впровадження елементів, що стосуються Європейського Союзу і НАТО, потребуватиме згоди членів ЄС і НАТО відповідно".

"Ми користуємося цією можливістю, щоб підкреслити рішучість нашої постійної підтримки України. Ми продовжуватимемо тісну координацію з Україною та США протягом наступних днів", - ідеться в заяві.

Хто підписав звернення:

президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн;

президент Європейської ради Антоніу Кошта;

президент Фінляндії Александер Стубб;

президент Франції Емманюель Макрон;

прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін;

прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні;

прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі;

прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф;

прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес;

прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер;

канцлер ФРН Фрідріх Мерц;

прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Що відомо про вимоги європейців

За інформацією Bild, європейці хочуть обговорити і переглянути щонайменше чотири пункти мирного плану президента США Дональда Трампа.

Пропозиція щодо поділу територій (визнання всієї Донецької області та Криму російськими). "Ми ясно дотримуємося принципу, що кордони не повинні змінюватися силою", - йдеться в заяві союзників України.

Скорочення української армії, яка і так чисельно поступається російській, до 600 000 військовослужбовців (це може зробити Україну "вразливою").

Гарантії безпеки Україні (європейці не вірять у надійність формальних зобов'язань Росії не нападати на Україну або ЄС у майбутньому, оскільки попередні угоди Кремль уже порушував).

Майбутнє заморожених російських активів (європейці не хочуть, щоб Володимир Путін на них заробив).

Раніше повідомлялося про те, що президент США заявив, що Україна має ухвалити "мирний план", який запропонувала Америка, до четверга. Трамп вважає, що День подяки, який у США святкують 27 листопада, є "слушним часом" для України, щоб погодитися на запропоновану США угоду.

Як повідомлялося раніше, у "мирній угоді", яку Дональд Трамп вимагає підписати, деякі фрази, схоже, від самого початку були написані російською мовою - у кількох місцях формулювання здаються традиційними для російської і дивними для англійської мови.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що Дональд Трамп схвалив "мирний план" між Росією та Україною, що складається з 28-ми пунктів, який високопосадовці його адміністрації таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів, консультуючись із російським посланником Кирилом Дмитрієвим і українськими чиновниками.

