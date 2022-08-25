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Запорізьку АЕС вперше в історії повністю відключили від електромережі - Енергоатом

25 серпня 2022, 16:52

Окупанти пошкодили три лінії зв'язку на Запорізькій АЕС.

Запорожская АЭС, российские военные, оккупанты
Запорізьку АЕС повністю відключили від електромережі / Колаж фото УНІАН, Reuters

Російські окупанти обстріляли територію Запорізької атомної станції, внаслідок цього станцію повністю відключили від електромережі. Це сталося вперше в історії за весь час існування ЗАЕС. Про це повідомляє Енергоатом.

Окупанти пошкодили три лінії зв'язку. Внаслідок цього два працюючих енергоблоки станції відключили від мережі.

"Внаслідок цього два працюючих енергоблоки станції відключилися від мережі. Таким чином, дії загарбників спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі – перше в історії станції. Власні потреби АЕС в електроживленні наразі забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв‘язку ЗАЕС – Запорізька ТЕС", - йдеться у повідомленні.

Видео дня

Нині ведуться пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Окупанти ставлять під загрозу не лише своє існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки зі 100 одиниць. 4 березня вони обстріляли Запорізьку АЕС під час спроби захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свою техніку та почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня повідомлялося, що окупанти розмістили військову техніку та вибухівку у машинній залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилось поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому баку зберігається легкозаймисте масло, яке використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього були ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнерівці".

Нагадаємо, обстріли на Запорізькій АЕС координують співробітники "Росатому". Вони завжди знають, де і коли буде обстріл, а окупанти спокійно ходять по території станції під час обстрілів.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення Запорізька АЕС
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