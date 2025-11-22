Ожеледиця, сніг та +17°C: Україну чекають справжні кліматичні гойдалки

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода 23 листопада в Україні
- Де потеплішає до +17°C, а де прогнозують сніг та ожеледицю
У неділю, 23 листопада, у західних регіонах України очікуються найскладніші погодні умови, зокрема, можливий сніг та ожеледиця на дорогах. Температура повітря вдень становитиме +1...+5°C. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її прогнозом, на півночі місцями можливий невеликий дощ, а ввечері на Житомирщині та Київщині - подекуди з мокрим снігом. Стовпчики термометрів покажуть +4...+8°C.
На сході — без опадів. На півдні дощ імовірний лише в Одеській області.
У центральній частині України дощі пройдуть у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях. На Дніпропетровщині та в Кропивницькому - без істотних опадів.
На сході та у центральних регіонах очікується весняна погода +10...+15°C, на півдні до +17°C.
Погода у Києві на 23 листопада
У Києві 23 листопада буде хмарно та сиро, вдень температура підніметься до +7°C, а вже наступного вечора потеплішає до +9°C.
Погода в Україні - новини за темою
Нагадаємо, Главред писав, що справжня зима "дихає" у спину українцям. Деякі регіони накрили потужні снігопади. Зокрема, сніг випав у Львові, Івано-Франківську та Рівному.
Синоптик Наталія Птуха попереджала, що Україну накриють активні снігопади вже найближчими днями. Така зміна погоди відбудеться під впливом атмосферних фронтів із західної Європи.
Діденко говорила, що Україна готується до контрастних погодних умов у найближчі вихідні, 22-23 листопада. Циклон і атмосферні фронти принесуть у різні регіони країни абсолютно різні сценарії - від зимових проявів до майже весняного тепла.
Читайте також:
- Україна перетвориться на суцільні степи і пустелі: вчений попередив про зміни клімату
- В Україну йде справжнє потепління: які регіони розігріє до +20 градусів
- На Україну насувається потужний циклон: які області накриє сніг у вихідні
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред