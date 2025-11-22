Ожеледиця, сніг та +17°C: Україну чекають справжні кліматичні гойдалки

Зʼявився детальний прогноз погоди на 23 листопада.

Прогноз погоди на 23 листопада / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода 23 листопада в Україні

Де потеплішає до +17°C, а де прогнозують сніг та ожеледицю

У неділю, 23 листопада, у західних регіонах України очікуються найскладніші погодні умови, зокрема, можливий сніг та ожеледиця на дорогах. Температура повітря вдень становитиме +1...+5°C. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозом, на півночі місцями можливий невеликий дощ, а ввечері на Житомирщині та Київщині - подекуди з мокрим снігом. Стовпчики термометрів покажуть +4...+8°C.

На сході — без опадів. На півдні дощ імовірний лише в Одеській області.

У центральній частині України дощі пройдуть у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях. На Дніпропетровщині та в Кропивницькому - без істотних опадів.

На сході та у центральних регіонах очікується весняна погода +10...+15°C, на півдні до +17°C.

Погода на 23 листопада / фото: meteoprog

Погода у Києві на 23 листопада

У Києві 23 листопада буде хмарно та сиро, вдень температура підніметься до +7°C, а вже наступного вечора потеплішає до +9°C.

Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

