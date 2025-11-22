Датою зникнення підозрюваних вказано кінець жовтня–середину листопада.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-obyavila-v-rozysk-mindicha-i-cukermana-10717928.html Посилання скопійоване

Україна оголосила в розшук Міндіча та Цукермана / Колаж: Главред, фото: nashigroshi.org, parlament.ua

Коротко:

У розшук оголошено фігурантів справи "Мідас" Тимура Міндіча та Олександра Цукермана

Датою зникнення Міндіча вказано 10 листопада, а Цукермана - 26 жовтня

Україна оголосила в розшук фігурантів справи "Мідас" Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які підозрюються у вчиненні корупційних злочинів.

Відповідні дані 22 листопада з’явилися у базі Міністерства внутрішніх справ.

відео дня

Датою зникнення Міндіча вказано 10 листопада 2025 року, а Цукермана - 26 жовтня 2025 року.

Зазначається, що вони є особами, які переховуються від органів досудового розслідування.

За даними слідства, Тимур Міндіч підозрюється у створенні та керівництві злочинної організації, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом і незаконному впливі на членів Кабінету міністрів.

Олександр Цукерман, за версією правоохоронців, також входив до складу злочинної організації та причетний до легалізації коштів корупційного походження.

Що відомо про справу "Мідас" - головні новини

Як повідомляв Главред, НАБУ та САП протягом 15 місяців проводили масштабну антикорупційну операцію під назвою "Мідас", у межах якої правоохоронці здійснили понад 70 обшуків.

За даними розслідування, учасники злочинної організації, серед яких високопосадовці, політики та бізнесмени, створили масштабну корупційну схему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема на АТ "НАЕК "Енергоатом". Організація систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" у розмірі 10-15% від вартості контрактів.

Згодом Кабмін розпустив Наглядову раду "Енергоатому". Міністерство економіки за тиждень має подати на затвердження уряду новий склад наглядової ради компанії.

Читайте також:

Про відомство: Міністерство внутрішніх справ України Міністерство внутрішніх справ України (МВС України) — центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, пише Вікіпедія. МВС України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, ведення боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, охорони та оборони особливо важливих державних об'єктів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред