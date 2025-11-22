На 'Зимову підтримку' подали заявки майже 10 млн українців: коли надійдуть кошти

Президент розповів, що українці вже подали майже 10 мільйонів заявок на "Зимову підтримку", з них понад 2 мільйони - на дітей.

https://glavred.net/ukraine/na-zimnyuyu-podderzhku-podali-zayavki-pochti-10-mln-ukraincev-kogda-postupyat-dengi-10717958.html Посилання скопійоване

"Зимова підтримка" для українців / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Ключові тези Зеленського:

Подано майже 10 млн заявок на "Зимову підтримку"

Перші виплати надійдуть наступного тижня

Кошти можна використати до кінця червня 2026 року

Українці подали близько 10 мільйонів заявок на отримання "Зимової підтримки". Перші виплати надійдуть на картки вже наступного тижня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави провів нараду щодо ключових аспектів фінансової стійкості, підтримки українців та відносин із партнерами. За словами Зеленського, урядовці доповіли щодо реалізації програми зимової підтримки.

відео дня

"Вже фіксуємо майже 10 мільйонів заявок у Дії та через мережу Укрпошти. Зокрема, більш ніж 2 мільйони заявок на дітей", - розповів він.

Президент також підкреслив, що перші виплати українці почнуть отримувати вже наступного тижня. Використати ці кошти можна буде до кінця червня наступного року. Водночас Зеленський закликав громадян не зволікати та обов’язково подати заявку до Різдва, щоб гарантовано отримати допомогу.

"Розраховуємо, що обсяг програми цього року буде більшим, ніж торік, і весь необхідний фінансовий ресурс для цього уряд забезпечить", - додав глава держави.

Програма УЗ-3000

"Укрзалізниця" розкрила деталі нової програми "УЗ-3000", яка передбачає надання кожному українцю 3000 безоплатних кілометрів для подорожей залізницею. Голова правління компанії Олександр Перцовський заявив, що для фінансування програми не потрібні додаткові кошти з державного бюджету.

Проєкт реалізують за рахунок місць, які залишаються порожніми у непіковий сезон, а також завдяки перегляду цін у преміум-сегменті. За інформацією Радіо Свобода, програма не поширюватиметься на вагони першого класу, СВ та міжнародні рейси - для цих категорій УЗ планує запровадити динамічні ціни й додаткові платні сервіси.

Програма триватиме чотири місяці - у період найнижчого попиту на перевезення. Щомісяця в поїздах далекого сполучення залишається 200-250 тисяч вільних місць, саме їх планують спрямувати на соціальну ініціативу.

"Зимова підтримка" для українців - новини за темою

Нагадаємо, 15 листопада в Україні стартувала "Зимова підтримка", за якою можна отримати 1000 грн. Через великий наплив користувачів у "Дії" спостерігалися збої. За перші години українці подали понад 633 тисячі заявок

Також в Україні стартував прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка" для громадян, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах. Подати заяву можна через "Дію" або у відділенні Пенсійного фонду.

Як повідомляв Главред, на тлі "Зимової підтримки" з’явилася нова шахрайська схема. Людям пропонують оформити картку для виплати 6500 грн. Голова податкового комітету Данило Гетманцев попередив, що це обман, а для отримання держдопомоги не потрібні жодні спеціальні картки

Читайте також:

Про джерело: Офіс президента України Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред