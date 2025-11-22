Перший досвід: Могилевська показалася разом із молодшою донькою в поїзді

Наталя Могилевська показалася з маленькою донькою, яку взяла із собою на гастролі.

https://glavred.net/starnews/pervyy-opyt-mogilevskaya-pokazalas-vmeste-s-mladshey-docheryu-v-poezde-10717931.html Посилання скопійоване

Наталя Могилевська з дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Коротко:

Куди вирушила Могилевська

Чому не взяла старшу доньку

Відома українська співачка Наталія Могилевська показала рідкісне фото молодшої доньки доньки, з якою проїхалася в поїзді.

Виявилося, що маленька донька Могилевської Соня вирушила на гастролі разом із нею. Тим часом співачка повідомила, що попри те, що дівчинка вирушила на гастролі зі своєю мамою, вона не потрапить на концерт співачки.

відео дня

Могилевська та донька Соня / Фото Instagram/nataliya_mogilevskaya

"Уперше взяла маленьку Соню із собою на гастролі. Якщо чесно, я трохи хвилювалася, бо це наш перший досвід. Найкращі моменти, які хочеться повторити. Це кайф. Хоча трохи важко і дуже відповідально. Концерти їй не показую, бо дуже голосно, і не хочу, щоб вона вирішила, що мама належить не тільки їй", - розповіла Могилевська.

Крім того, співачка розповіла про деякі моменти зі старшою донькою Мішель.

Наталя Могилевська вирушила на гастролі / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Старша дочка вимагає набагато більше уваги і часу. Вона більше постраждала і пам'ятає більше. Просто підліткам не цікаво зніматися з мамою. У неї своє життя з друзями в ліцеї. Вона навантажена тренуваннями і переживає про результати в них. Не перекладайте на мене загальні проекції. Якою буде Соня - поки не відомо. А Мішель вже точно прекрасна і сердечна людина. Я пишаюся нею найбільше", - додала вона.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку змін у правилах голосування на конкурсі пісні "Євробачення-2026", спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залученості глядачів.

Раніше Главред розповідав, знамениті близнюки і співачки з Німеччини Еліс і Еллен Кесслер, які прославилися завдяки Євробаченню, вирішили, що більше не хочуть жити і пішли за допомогою евтаназії.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Наталя Могилевська Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред