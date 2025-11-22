США пригрозили Україні гіршою угодою, якщо Зеленський відкине план Трампа - ЗМІ

Європейські партнери стурбовані тим, що план США та РФ розроблявся без участі України і подається як вирішене питання.

США пригрозили значно гіршою угодою Україні

Головне:

США погрожують Україні гіршими умовами мирної угоди з РФ у разі відмови Києва

Міністр армії США провів напружений брифінг для послів НАТО

План розроблявся без участі України, його подають як готове рішення

США пригрозили Україні погіршенням умов мирної угоди з Росією, якщо Київ не погодиться на поточну пропозицію з 28 пунктів. Про це пише The Guardian із посиланням на поінформованих співрозмовників.

Після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським міністр армії США Ден Дрісколл, який несподівано став переговорником щодо мирної угоди, провів брифінг для послів країн НАТО у Києві. За словами одного з учасників зустрічі, обстановка була напруженою.

"Це була жахлива зустріч. Знову суперечка на кшталт "у вас немає карт", - розповів один из присутніх на зустрічі.

Дрісколл відмовився підтверджувати, чи відповідає запропонована Україні угода саме "плану з 28 пунктів", який раніше потрапив у пресу.

"Деякі речі мають значення, деякі - лише показуха, і ми найбільше зосередилися на тому, що має значення", - відповів американський міністр.

Європейські партнери занепокоєні, що план США та РФ розроблявся без участі України і тепер подається Києву як вже вирішене питання. Дрісколл пояснив це тим, що такий підхід робить процес більш керованим.

"Президент Трамп хоче миру зараз. Чим більше кухарів на кухні, тим важче з цим впоратися", - процтувало слова Дрісколла джерело, присутнє на зустрічі.

При цьому тимчасова повірена у справах США в Києві Джулі Девіс, яка також брала участь у брифінгу, повідомила європейським дипломатам, що хоча умови угоди суворі для України, у Києва фактично немає альтернативи. За її словами, відмова від пропозиції призведе до ще гірших умов у майбутньому.

"Угода від цього не стане кращою, вона стане гіршою", - сказала вона.

Чи дійсно план США є новим - думка експерта

Політичний аналітик Олександр Кочетков заявив, що план США щодо врегулювання війни, який активно поширюють у ЗМІ, насправді давно відомий і не містить жодних нових елементів. За його словами, зміст документа повністю повторює пропозиції, які обговорювалися під час переговорів у Стамбулі навесні 2022 року.

"Усі, хто був залучений до процесу переговорів, підтверджують: Росія відтоді не відійшла від своїх стамбульських пропозицій ні на крок. Тобто ніякої секретності тут немає - план добре відомий. Його знають і в Офісі президента, і у Верховній Раді, і в Європі, і в Сполучених Штатах - де завгодно", - зазначив Кочетков в інтерв'ю Главреду.

Мирний план США - новини за темою

Як повідомляв Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни в Україні, який фактично прирівнюється до капітуляції. Документ налічує 28 пунктів та передбачає суттєві поступки з боку України: скорочення Збройних сил, офіційну відмову від вступу до НАТО та втрату частини територій Донбасу.

21 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що тиск наразі надзвичайно сильний й Україна стоїть перед дуже складним вибором. У відеозверненні він підкреслив, що Україна не може поступитися свободою та гідністю і не може довіряти агресору.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитися на запропонований Вашингтоном план до четверга, 27 листопада. За його словами, День подяки є "відповідним часом" для такого рішення.

Раніше європейські союзники України відкинули ключові положення американсько-російського плану миру. Вони наголосили, що українська армія має зберегти спроможність захищати суверенітет, а нинішня лінія фронту повинна стати базою для переговорів.

The Guardian "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian.

