Росія може почати третє вторгнення: Зеленський попередив про ймовірний удар РФ

РФ у минулому повторювала злочини проти українців і проти інших народів, нагадав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський розповів про підготовку мирної угоди з РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот Офіс президента, УНІАН

Україна захищатиме свої інтереси, щоб РФ не почала третє вторгнення

У Швейцарії незабаром розпочнуться консультації щодо мирної угоди

Президент України Володимир Зеленський у суботньому зверненні розповів про консультації з партнерами щодо кроків, які потрібні для закінчення війни.

Він нагадав, що підписав указ про склад делегації України, затвердив усі відповідні директиви.

"Наші представники знають, як захищати українські національні інтереси і що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення, ще один удар по Україні - так само, як у минулому повторювала злочини проти нашого народу і проти інших народів", - заявив президент.

Де відбудуться консультації щодо мирної угоди

Як повідомив раніше в суботу секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров, днями у Швейцарії розпочнуться консультації між високопоставленими чиновниками України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди.

"Це черговий етап діалогу, який триває останніми днями і який, насамперед, покликаний узгодити бачення подальших кроків", - написав він у Facebook.

Переговори про мирну угоду: позиція РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров зазначив, що Україна ретельно аналізує всі пропозиції міжнародних партнерів і ясно висловлює свою позицію. Він підкреслив, що будь-які рішення, які виходять за межі національного суверенітету, безпеки громадян і встановлених Україною "червоних ліній", неможливі в принципі. Саме ці принципи лежать в основі всіх переговорів і консультацій.

Нагадаємо, що на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), пропозиція передати Росії контроль над рештою районів Донецької області, що залишилися під українським управлінням, і фактично зафіксувати нинішню лінію фронту на півдні принесе Москві непропорційно великі вигоди.

Раніше повідомлялося, що Зеленський анонсував повернення до переговорів з росіянами, в той час, як США готують план припинення бойових дій, умови якого можуть стати відомими вже до кінця тижня.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що Дональд Трамп схвалив "мирний план" між Росією та Україною, що складається з 28-ми пунктів, який високопосадовці його адміністрації таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів, консультуючись з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим і українськими чиновниками.

Про персону: Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

