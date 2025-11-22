Лідери ЄС відкинули план Трампа і надіслали США контрпропозицію - Der Spiegel

Німеччина та інші ключові союзники України заявили, що у теперішньому вигляді американський план підтримати неможливо.

Європа надіслала США контрпропозицію / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Для урядів Великої Британії, Німеччини та Франції став несподіванкою мирний план США. Проте лідери країн ЄС підготували контрпропозицію до плану Трампа та вже надіслали її Вашингтону. Про це пише Der Spiegel.

Сполучені Штати несподівано презентували свій новий план щодо врегулювання війни в Україні. Документ, який представили цього тижня, за даними видання, став предметом інтенсивних обговорень між європейськими лідерами на полях саміту G20 у Південній Африці.

За підсумками цих переговорів Німеччина, а також інші головні союзники України чітко заявили, що у нинішньому вигляді американський план не може бути підтриманий. Водночас європейці визнали, що документ може слугувати робочою основою для подальших переговорів, але лише після суттєвого доопрацювання та уточнення усіх спірних положень.

У спільній заяві після надзвичайної зустрічі представники європейських країн наголосили, що готові долучитися до вироблення такого плану, який би гарантував стійкий та справедливий мир, а не тимчасову паузу у війні. За їхніми словами, будь-які подальші пропозиції мають враховувати інтереси України та забезпечувати довгострокову безпеку на континенті.

Сполученим Штатам вже передали значно перероблену версію американського 28-пунктного документа. Подробиці змін мирного плану наразі навідомі.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в інтерв’ю Главреду заявив, що поява американського мирного плану саме зараз не є випадковою. За його словами, нині на Україну та на Володимира Путіна здійснюється системний тиск, спрямований на те, щоб примусити обидві сторони до замороження війни.

Клочок наголосив, що навіть заморозка війни по лінії фронту стала б для української влади серйозним репутаційним ударом. За його словами, якби союзники надавали Україні достатню та своєчасну військову допомогу, ситуація сьогодні була б значно кращою.

"Але Трамп вирішив інакше. Для нього війна має закінчитися, але чи то через російську мову, чи то через російську церкву, чи то по лінії, де буде проходити кордон - йому на це глибоко наплювати", - пояснив Клочок.

Нагадаємо, США представили власне бачення завершення війни в Україні - документ із 28 пунктів, який адміністрація Дональда Трампа подала як "мирний план". Однак за своїм змістом план більше нагадує сценарій односторонніх поступок, оскільки він пропонує суттєве скорочення української армії, офіційну відмову від євроатлантичного курсу та згоду на втрату частини територій Донбасу. Для Києва такі умови фактично дорівнюють капітуляції.

На тлі цього президент Володимир Зеленський 21 листопада заявив, що тиск на Україну зараз безпрецедентний. Він підкреслив, що держава не має права торгувати свободою та гідністю і не може довіряти Росії, яка вже багато разів порушувала будь-які домовленості.

Попри це, президент США публічно закликав Київ ухвалити план до четверга, 27 листопада, назвавши День подяки "вдалим моментом" для такого рішення.

Європейські партнери України також виступили проти ключових пунктів пропозиції. За словами дипломатів, українські Збройні сили повинні зберегти повну обороноздатність, а базою для переговорів має бути нинішня лінія фронту.

Як повідомляв Главред, 23 листопада у Швейцарії відбудуться переговори США, України та країн ЄС щодо мирного плану Трампа. До Женеви вже прибув міністр армії США Ден Дрісколл.

