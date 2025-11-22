Мирний план США щодо України можуть змінити: важливі заяви Трампа і Макрона

Запропонований США план не є остаточним варіантом, наголосив Дональд Трамп.

Головне:

Мирний план не є остаточним варіантом, заявив Трамп

Пропозиція США потребує доопрацювання, впевнений Макрон

Президент США Дональд Трамп прокоментував підготовку "мирного плану" щодо припинення війни в Україні.

Він уточнив, що запропонований план не є остаточним варіантом, повідомляє Clash Report.

"Ні, поки що ні. Ні, ми хочемо домогтися миру. Це повинно було статися давним-давно. Війна України з Росією ніколи не повинна була статися. Якби я був президентом, вона б ніколи не почалася. Ми намагаємося її закінчити. Так чи інакше, ми повинні її закінчити", - сказав президент США.

На запитання про те, що буде, якщо президент України Володимир Зеленський не погодиться на американський план, Трамп заявив, що тоді український лідер може продовжувати боротися "з усією своєю душею".

Мирний план США: позиція Франції

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "мирний план", представлений США для припинення війни між Україною і Росією, є гарною основою для роботи, але його необхідно переглянути, залучаючи до нього європейців, повідомляє Reuters.

"З'явився мирний план, який містить ідеї, які є досить знайомими, незалежно від того, були вони розкриті чи ні. Він хороший тим, що пропонує мир і визнає важливі елементи з питань суверенітету, гарантій безпеки", - сказав він журналістам на зустрічі G20 у Південній Африці.

"Але це основа для роботи, яку потрібно переглянути, як ми це зробили минулого літа, тому що цей план, перш за все, не був узгоджений з європейцями", - сказав він.

"Але він передбачає багато речей для європейців. Заморожені активи знаходяться у європейців. Європейська інтеграція України в руках європейців. Знання того, що робить НАТО - в руках членів НАТО. Тому є багато речей, які не можуть бути просто американською пропозицією, вони потребують ширших консультацій", - додав Макрон.

Думка експерта про мирний план США

Голова Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок підкреслив, що запропонований варіант не можна розглядати як компроміс, оскільки фактично йдеться лише про спробу заморозити війну. На його думку, така мирна угода навряд чи стане взаємовигідною, проте Київ може погодитися на неї тільки для того, щоб зупинити подальше ведення бойових дій, особливо враховуючи, що на фронті спостерігається "певний прогрес на користь України".

Раніше повідомлялося про те, що європейські лідери вітають постійні зусилля США щодо припинення війни в Україні. Водночас європейські лідери звернули увагу на те, що представлений США план потребує додаткового опрацювання.

Як повідомлялося раніше, президент США заявив, що Україна має ухвалити "мирний план", який запропонувала Америка, до четверга. Трамп вважає, що День подяки, який у США святкують 27 листопада, є "відповідним часом" для України.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що Дональд Трамп схвалив "мирний план" між Росією та Україною, що складається з 28-ми пунктів, який високопосадовці його адміністрації таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів, консультуючись із російським посланцем Кирилом Дмитрієвим та українськими чиновниками.

