Скільки дронів можуть виробляти росіяни до кінця року: експерт відповів

За сприятливих умов росіяни можуть щомісяця збільшувати виробництво приблизно на 10%.

Зараз росіяни виробляють близько 100 дронів на добу

Існує багато факторів, які можуть впливати на плани росіян

Росіяни можуть щомісяця збільшувати виробництво дронів приблизно на 10%. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"У сприятливих умовах вони можуть щомісяця збільшувати виробництво приблизно на 10%. "Сприятливі умови" - це стабільні поставки запчастин і обладнання для складання дронів і для будівництва нових цехів, ангарів, об'єктів, а також виготовлення пускових установок (по суті, катапульт)", - заявив Олександр Коваленко.

Тобто, за словами Коваленка, якщо зараз росіяни виробляють 100 дронів на добу, наступного місяця це може бути 110, далі 120, потім 130, 150. У такому темпі вони теоретично можуть вийти на 500 "шахедів" на добу, але для цього потрібні не тільки стабільні поставки, а й будівництво нових заводів і виробничих ліній - наприклад, на території "Алабуги" або заводу "Купол" в Іжевську, або облаштування іншого майданчика під такі потреби.

"Усе це можливо лише за умови стабільних поставок, але ми ще не врахували ризик їхнього припинення чи затримки, наприклад, з боку Китаю. Так само є економічні ризики: брак фінансів може не дозволити вчасно будувати нові об'єкти. Є й технічні чи технологічні ризики. Або, врешті-решт, може трапитися так, що через "Алабугу" прилетять три-чотири "Фламінго", і виробництво, яке будувалося роками, буде повністю зруйноване без можливості відновлення. І тоді весь процес зупиняється", - каже Коваленко.

На його думку, існує багато факторів, які можуть впливати на їхні плани.

Виробництво та застосування дронів росіянами - останні новини

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов повідомляв, що Росія здатна за добу виготовляти не більше ніж 180 дронів, серед яких і ударні дрони "Шахед" та безпілотники-обманки.

Напередодні ЗМІ писали, що Росія стала першою у найважливішій модернізації FPV-дронів - додаванні кабелю з оптоволокна, який з'єднує безпілотник з пілотом.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами військових, противник почав активно використовувати FPV-дрони на оптоволокні для ураження логістики Сил оборони України, а також мінування логістичних шляхів ЗСУ.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

