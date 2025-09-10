Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Скільки дронів можуть виробляти росіяни до кінця року: експерт відповів

Віталій Кірсанов
10 вересня 2025, 13:32
51
За сприятливих умов росіяни можуть щомісяця збільшувати виробництво приблизно на 10%.
Росіяни можуть щомісяця збільшувати виробництво дронів на 10%
Росіяни можуть щомісяця збільшувати виробництво дронів на 10% / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

  • Зараз росіяни виробляють близько 100 дронів на добу
  • Існує багато факторів, які можуть впливати на плани росіян

Росіяни можуть щомісяця збільшувати виробництво дронів приблизно на 10%. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"У сприятливих умовах вони можуть щомісяця збільшувати виробництво приблизно на 10%. "Сприятливі умови" - це стабільні поставки запчастин і обладнання для складання дронів і для будівництва нових цехів, ангарів, об'єктів, а також виготовлення пускових установок (по суті, катапульт)", - заявив Олександр Коваленко.

відео дня

Тобто, за словами Коваленка, якщо зараз росіяни виробляють 100 дронів на добу, наступного місяця це може бути 110, далі 120, потім 130, 150. У такому темпі вони теоретично можуть вийти на 500 "шахедів" на добу, але для цього потрібні не тільки стабільні поставки, а й будівництво нових заводів і виробничих ліній - наприклад, на території "Алабуги" або заводу "Купол" в Іжевську, або облаштування іншого майданчика під такі потреби.

"Усе це можливо лише за умови стабільних поставок, але ми ще не врахували ризик їхнього припинення чи затримки, наприклад, з боку Китаю. Так само є економічні ризики: брак фінансів може не дозволити вчасно будувати нові об'єкти. Є й технічні чи технологічні ризики. Або, врешті-решт, може трапитися так, що через "Алабугу" прилетять три-чотири "Фламінго", і виробництво, яке будувалося роками, буде повністю зруйноване без можливості відновлення. І тоді весь процес зупиняється", - каже Коваленко.

На його думку, існує багато факторів, які можуть впливати на їхні плани.

Виробництво та застосування дронів росіянами - останні новини

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов повідомляв, що Росія здатна за добу виготовляти не більше ніж 180 дронів, серед яких і ударні дрони "Шахед" та безпілотники-обманки.

Напередодні ЗМІ писали, що Росія стала першою у найважливішій модернізації FPV-дронів - додаванні кабелю з оптоволокна, який з'єднує безпілотник з пілотом.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами військових, противник почав активно використовувати FPV-дрони на оптоволокні для ураження логістики Сил оборони України, а також мінування логістичних шляхів ЗСУ.

Більше новин:

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні дрони шахід військова допомога Олександр Коваленко новини України новини України та світу новини Європи
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Польщі знайшли не лише дрони: МВС повідомило про ймовірні уламки ракети

У Польщі знайшли не лише дрони: МВС повідомило про ймовірні уламки ракети

13:13Світ
Російські дрони можуть полетіти в інші країни: розкрита мета провокацій РФ

Російські дрони можуть полетіти в інші країни: розкрита мета провокацій РФ

12:11Війна
Росія атакувала Польщу: лідери Європи зробили низку заяв, Трамп увімкнув ігнор

Росія атакувала Польщу: лідери Європи зробили низку заяв, Трамп увімкнув ігнор

11:57Світ
Реклама

Популярне

Більше
Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова

Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова

Зірка "Х-фактора" й "Україна має талант" згасла: загинув відомий творець

Зірка "Х-фактора" й "Україна має талант" згасла: загинув відомий творець

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

Гороскоп на завтра 11 вересня: Скорпіонам - непорозуміння, Рибам - вигода

Гороскоп на завтра 11 вересня: Скорпіонам - непорозуміння, Рибам - вигода

Карта Deep State онлайн за 10 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

14:48

330 тисяч доларів за кілограм: де в Україні росте найдорожчий гриб у світі

14:33

20 доларів на автограф: Усик вразив зустріччю з голлівудськими зірками

14:32

Небанальний і дуже смачний сніданок з яєць за 10 хвилин - рецепт

14:27

Після атаки дронів РФ на Польщу: Жорін застеріг про подальшу небезпеку

14:21

"Антиросійська шизофренія": у Москві прокоментували атаку дронів на Польщу

До кінця 2025 року ми побачимо наліт у 1000 дронів, але РФ не зможе робити це щодня - КоваленкоДо кінця 2025 року ми побачимо наліт у 1000 дронів, але РФ не зможе робити це щодня - Коваленко
14:19

Лише одна спеція прожене павуків з будинку: що потрібно насипати по кутахВідео

14:15

Гороскоп Таро на завтра 11 вересня: Тельцям - успіх, Скорпіонам - вірність собі

13:32

Скільки дронів можуть виробляти росіяни до кінця року: експерт відповів

13:29

Путіністка Корольова розповіла, як її гнобить чоловік-стриптизер

Реклама
13:22

Не просто для краси: навіщо на батоні хліба роблять надрізи

13:13

У Польщі знайшли не лише дрони: МВС повідомило про ймовірні уламки ракети

13:02

"Закохалась у нього": колишня дружина Комарова зробила несподіване зізнання

12:59

Зробила складний вибір: Євген Кошовий висловився про 17-річну доньку

12:55

Предки вірили у їхню силу: українські прізвища, які оберігають власників

12:54

Українці будуть переплачувати: магазини відкрили передзамовлення на iPhone 17

12:50

Дружина українського співака прокоментувала його зради і сказала, коли буде розлучення

12:23

Як Росія готувала атаку дронами на Польщу: зʼявилися цікаві подробиці

12:14

Китайський гороскоп на завтра, 11 вересня: Півням - образа, Зміям - смуток

12:11

Російські дрони можуть полетіти в інші країни: розкрита мета провокацій РФ

11:58

Не мають впливу: у РФ розкрили справжню роль Кабаєвої та дітей у житті Путіна

Реклама
11:57

Росія атакувала Польщу: лідери Європи зробили низку заяв, Трамп увімкнув ігнорВідео

11:44

"Дуже скоро": в ОП після атаки на Польщу попередили Європу про велику трагедію

11:38

Холостяк Терен натякнув на нові стосунки: "Досить близькі"

11:12

Українців чекає красива рання осінь: відомо, коли дощі зроблять паузу

11:09

"Драматична ніч у польському небі": Туск зробив важливі заяви про атаку дронів РФ

10:59

Чому 11 вересня не можна користуватися гострими предметам: яке церковне свято

10:38

На путініста Кіркорова накинулися в РФ - що сталося

10:35

Після атаки на Польщу Зеленський зробив пропозицію партнерам щодо захисту неба

10:29

"Напад на одну з країн НАТО": названо приховану ціль військових навчань РФ

10:26

Польський F-16 збив російський дрон, уламки впали на житловий будинок: що відомо

10:25

Українська співачка зменшила собі груди і показала фото з лікарні

10:19

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 10 вересня (оновлюється)

10:18

Чотири знаки зодіаку, які люблять витрачати гроші

09:55

Авіація двох країн та НАТО: в Польщі повідомили деталі відбиття російської атаки

09:44

РФ завжди випробовує межі можливого: Зеленський відреагував на атаку дронів на Польщу

09:41

Масований удар РФ по Україні: в ПС сказали, скільки Шахедів полетіли в Польщу

09:06

У путіністки Доліної знайшлися таємні зв'язки з Україною

08:50

Росія атакувала Польщу: Туск скликав екстрене засідання, оголошено виклик резервістів

08:34

"Акт війни": в США рішуче відреагували на наліт дронів РФ в Польщу

08:33

РФ атакувала Україну ракетами та дронами 11 годин поспіль: що відомо про наслідкиФотоВідео

Реклама
08:33

Поляки, це лише передчуття того, що на нас чекаєПогляд

08:18

На цьому все: путіністка Корольова поставила хрест на своєму синові

08:16

Карта Deep State онлайн за 10 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

06:54

Туск підтвердив порушення повітряного кордону Польщі, але не згадав РФ

06:22

РФ запустила багато крилатих ракет: в Україні - масштабна тривогаФото

06:10

Путін наблизився до небезпечного кроку: чому у РФ готують нову мобілізаціюПогляд

05:33

Гороскоп на завтра 11 вересня: Скорпіонам - непорозуміння, Рибам - вигода

05:01

Курс валют раптово почав змінюватись: що буде з гривнею 10 вересня

04:30

TikTok розігнав новий тренд: телевізор із 90-х повернувся, як вписати його інтер'єр

04:00

Апокаліпсис близько: в Мережі назвали дату кінця світу і Другого пришестя

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти