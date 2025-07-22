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Росія використовує нову хитрість, щоб залякати Україну: що вигадав Кремль

Альона Вороніна
22 липня 2025, 20:16
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Росіяни почали використовувати нову тактику, щоб продемонструвати Україні і світу, що в них нібито достатньо ресурсів для масованих ударів по Україні.
Росія використовує нову хитрість, щоб залякати Україну: що вигадав Кремль
Росія використовує нову хитрість, щоб залякати Україну/ колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін, ua.depositphotos.com

Основні тези Селезньова:

  • РФ насправді може виготовляти не більше 180 дронів на добу
  • Окупанти масовано б’ють по Україні лише завдяки тому, що економлять і накопичують дрони
  • Таким чином РФ хоче налякати українців можливими масованими ударами і зламати опір

Країна-агресорка Росія здатна за добу виготовляти не більше 180 дронів, серед яких і ударні дрони "Шахед" і безпілотники-обманки. Масштабні атаки на Україну за участю сотень дронів – це усього лише результат накопичення.

Масовані атаки Росії на Україну й розповіді кремлівських пропагандистів про те, що РФ може виробляти по 2 тисячі дронів на день, фактично є інформаційно-психологічною спецоперацією (ІПСО), яка спрямована на те, щоб підірвати моральний дух українців. Таку думку висловив військовий експерт Владислав Селезньов, пише OBOZ.UA.

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"Китайський стратег Сунь-цзи говорив: якщо ти слабкий, покажи, що ти сильний, якщо ти сильний, покажи, що ти слабкий. Це класика, перевірена століттями воєн в історії людства. У принципі, те, що зараз роблять росіяни, – це інформаційна складова гібридної агресії Російської Федерації проти України, яку вона розпочала ще 2014 року. Безумовно, атакувати щодоби дронами в кількості 400 і більше одиниць РФ не здатна, тому що вона не здатна виготовляти таку кількість дронів" – зазначив експерт.

Він розповів, що максимум, межа промислових можливостей росіян станом на сьогодні на всіх майданчиках – це 150, 170, можливо, 180 дронів на добу. При чому до цієї кількості відносяться як ударні дрони "Шахед", так і дрони-обманки.

"Звідки в такому разі беруться ці 400 дронів, які іноді прилітають на наші з вами голови? Це процес накопичення", – наголосив Селезньов.

Тобто російські окупанти певну кількість днів можуть використовувати для нічних ударів по кілька десятків дронів, зберігаючи основну частину безпілотників, які у них є. А потім, через кілька днів, завдати масованого удару дронами, які вони за цей час накопичили.

Експерт зазначає, що таким чином Росія намагається створити ілюзію, нібито у неї достатньо ресурсів для таких ударів.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 22 липня РФ атакувала Україну – в Одесі та Сумах пожежі, є поранені, зокрема дитина. У Сумах поранені троє, в Одесі постраждала одна людина.

Також раніше повідомлялося, що в Сумах дрон РФ летів прямо у автівки, що рухалися дорогою – зафіксовано момент удару. Внаслідок ворожого удару відомо про постраждалих.

Нагадаємо, РФ намагається залишити українців без тепла – атаковано важливі об'єкти. Російські окупанти запустили десятки безпілотників для ударів по газових об'єктах України.

Також раніше експерт дав прогноз чи здатна РФ щодня масовано обстрілювати Україну. Росія змінює тактику повітряних ударів, поєднуючи дрони та різні типи ракет для більшого ефекту.

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Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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