Небезпека висока: Коваленко попередив про нову тактику атак РФ на Україну

Що сказав Коваленко:
- Росіяни продовжать масовано атакувати Україну дронами
- Ворог накопичує дрони кожні 3-4 дні
- Терор цивільного населення України посилюється
Протягом останніх тижнів країна-агресорка Росія все частіше атакує цивільне населення України. Така тенденція тепер буде постійною. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
Він повідомив, що наразі окупанти змінюють тактику ударів і роблять їх більш концентрованими. При цьому, ворог не збільшив кількість ракетних ударів, зростає кількість дронових нальотів.
"Росія зараз виробляє за добу 90 дронів-камікадзе Shahed-136 і приблизно стільки ж дронів-приманок "Гербера". Тобто за добу Росія може налітати 150-180 дронами комбінованого типу", - пояснив оглядач.
За словами Коваленка, росіяни обирають окреме місто, яке концентровано атакують після 3-4 днів накопичення. Основна маса дронів летить саме на ціль, але кілька десятків атакують і інші регіони з метою відволікти увагу.
"Такі атаки й надалі відбуватимуться кожні три-чотири дні. Київ, на мою думку, щотижня буде під таким масованим ударом. Росія планує кошмарити Київ системно, щотижня. Це і є терор цивільного населення, морально-психологічний тиск та один із елементів, який завжди супроводжує російські наступальні кампанії та вторгнення", - попередив він.
Іншим моментом, на якому наголосив Коваленко є те, що ворог збільшив бойову частину Shahed-136 до 90 кілограмів, що фактично дорівнює авіабомбі ФАБ-250. Тобто тепер нальоти дронів стали, по суті, килимовими бомбардуваннями.
"Це черговий етап терору проти цивільного населення, щоб воно під цим тиском змушувало українську владу йти на домовленості з Росією на ультимативних умовах Москви. Ціль тільки така", - додав він.
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З огляду на це Коваленко закликає українців бути обачними та обережними. Росіяни посилили як і свої атаки, так і зброю для них, тому про правило двох стін краще забути. Натомість може врятувати загальний коридор, якщо поблизу немає метро, бомбосховища та підвалу. Однак краще все ж ховатися у спеціально призначених місцях.
Атаки Росії по Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що росіяни можуть готувати новий масований удар по Україні. В рамках нової атаки РФ може випустити по Україні рекордні понад 600 ударних БпЛА.
Раніше військовий аналітик Олег Жданов заявив, що застосування Росією нових безпілотників - так званих "білих Шахедів" під час ударів по Україні, найімовірніше є черговим етапом випробувань нової модифікації безпілотників.
Напередодні у Повітряних силах попередили, що Росія продовжує модернізувати свої безпілотники типу "Шахед", оскільки вважає їх ефективною технологією у війні проти України.
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Хто такий Олександр Коваленко
Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".
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