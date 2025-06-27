Небезпека висока: Коваленко попередив про нову тактику атак РФ на Україну

Українцям вже небезпечно залишатися вдома під час дронових атак.

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Оглядач пояснив, чому російські дрони стали небезпечніші / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Що сказав Коваленко:

Росіяни продовжать масовано атакувати Україну дронами

Ворог накопичує дрони кожні 3-4 дні

Терор цивільного населення України посилюється

Протягом останніх тижнів країна-агресорка Росія все частіше атакує цивільне населення України. Така тенденція тепер буде постійною. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він повідомив, що наразі окупанти змінюють тактику ударів і роблять їх більш концентрованими. При цьому, ворог не збільшив кількість ракетних ударів, зростає кількість дронових нальотів.

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"Росія зараз виробляє за добу 90 дронів-камікадзе Shahed-136 і приблизно стільки ж дронів-приманок "Гербера". Тобто за добу Росія може налітати 150-180 дронами комбінованого типу", - пояснив оглядач.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

За словами Коваленка, росіяни обирають окреме місто, яке концентровано атакують після 3-4 днів накопичення. Основна маса дронів летить саме на ціль, але кілька десятків атакують і інші регіони з метою відволікти увагу.

"Такі атаки й надалі відбуватимуться кожні три-чотири дні. Київ, на мою думку, щотижня буде під таким масованим ударом. Росія планує кошмарити Київ системно, щотижня. Це і є терор цивільного населення, морально-психологічний тиск та один із елементів, який завжди супроводжує російські наступальні кампанії та вторгнення", - попередив він.

Іншим моментом, на якому наголосив Коваленко є те, що ворог збільшив бойову частину Shahed-136 до 90 кілограмів, що фактично дорівнює авіабомбі ФАБ-250. Тобто тепер нальоти дронів стали, по суті, килимовими бомбардуваннями.

"Це черговий етап терору проти цивільного населення, щоб воно під цим тиском змушувало українську владу йти на домовленості з Росією на ультимативних умовах Москви. Ціль тільки така", - додав він.

Дивіться відео про те, що відбуватиметься на фронті в найближчі місяці і де можливі сюрпризи для Росії від ЗСУ:

З огляду на це Коваленко закликає українців бути обачними та обережними. Росіяни посилили як і свої атаки, так і зброю для них, тому про правило двох стін краще забути. Натомість може врятувати загальний коридор, якщо поблизу немає метро, ​​бомбосховища та підвалу. Однак краще все ж ховатися у спеціально призначених місцях.

Атаки Росії по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що росіяни можуть готувати новий масований удар по Україні. В рамках нової атаки РФ може випустити по Україні рекордні понад 600 ударних БпЛА.

Раніше військовий аналітик Олег Жданов заявив, що застосування Росією нових безпілотників - так званих "білих Шахедів" під час ударів по Україні, найімовірніше є черговим етапом випробувань нової модифікації безпілотників.

Напередодні у Повітряних силах попередили, що Росія продовжує модернізувати свої безпілотники типу "Шахед", оскільки вважає їх ефективною технологією у війні проти України.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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