На фронті росіяни не припиняють масові штурми: військові назвали найважчий напрямок

Противник почав активно використовувати FPV-дрони на оптоволокні для ураження логістики.

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Яка ситуація на Сіверському напрямку / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 21 окрема механізована бригада

Головні тези Пантьо:

Росіяни намагаються знищити логістику ЗСУ

Ворог почав активно використовувати нові FPV-дрони

Начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону "Сила свободи", бригади "Рубіж" старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо зазначив, що на Сіверському напрямку ворог використовує FPV-дрони на оптоволокні для ураження логістики Сил оборони України.

"На Сіверському напрямку ситуація залишається напруженою. Противник невпинно штурмує наші позиції, наш передній край. Його вогневий вплив зараз перебуває на високому рівні, як з артилерії, так і з БПЛА типу FPV або дронів зі скидом", - зауважив Пантьо в ефірі телеканалу Еспресо. відео дня

За словами старшого лейтенанта НГУ, противник почав активно використовувати FPV-дрони на оптоволокні для ураження логістики Сил оборони України, а також мінування логістичних шляхів ЗСУ.

"Штурмує противник часто, штурмує не однотипно. Ніколи не можна передбачити, який штурм буде сьогодні або завтра: чи то на техніці, чи то пішим ходом, який тип техніки буде застосовано - броньована, легкоброньована чи, можливо, мотоцикли або баги підвищеної прохідності. Відповідно, працюємо кожного дня, очікуємо дії противника і готові відбивати штурми", - наголосив Пантьо.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ назвали втрати Росії та КНДР за 6 місяців операції на Курщині. Українські військові й досі утримують сотні квадратних кілометрів "буферної зони" в РФ. Операція змусила російських окупантів перекидати значні ресурси до Курської області із фронту.

Стало відомо, що ЗСУ нарощуватимуть удари по аеродромах та НПЗ Росії. Сергій Братчук повідомив, що російський аеродром у Приморсько-Ахтарську давно був у пріоритетних цілях для Сил оборони України. Особливу увагу ЗСУ приділяють тим військовим об’єктам, звідки злітає тактична авіація або ударні безпілотники.

ЗСУ стирають "в нуль" військову еліту РФ у Курській області. Російські окупанти всіма силами намагаються витіснити українських бійців з Курської області РФ, ворог навіть залучає елітні підрозділи, однак успіху вони на полі бою не мають.

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