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Чотири типи дронів заморожують лінію фронту в Україні: ЗМІ розкрили деталі

Андрій Ганчук
13 липня 2025, 17:03
239
Різні типи дронів серйозно впливають на ситуацію на полі бою.
безпілотник, ЗСУ
Дрони не лише уражають цілі, а й постачають на фронт від їжі та води до боєприпасів - WSJ / Колаж: Главред, фото: 22-га ОМБр

Коротко:

  • Лінія фронту все більше заморожується під впливом дронів
  • Різні типи дронів змінюють війну в Україні
  • Тривають експерименти з безпілотними автомобілями, човнами і всюдиходами

Лінія фронту у війні агресора Росії проти України дедалі більше завмирає через стрімкий розвиток і масштабні постачання безпілотників. Дрони вже домінують на полі бою і не дозволяють сторонам залишати укриття через небезпеку ударів.

Як БПЛА впливають на ситуацію на полі бою

У матеріалі The Wall Street Journal йдеться про те, що новітні БПЛА - розвідувальні, оптоволоконні, FPV і наземні - чинять значний вплив на обстановку на фронті.

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"Безпілотники можуть встановлювати міни, доставляти вантажі - від боєприпасів до медикаментів, і навіть евакуювати поранених або загиблих. Але що важливіше, вони відстежують будь-які переміщення вздовж лінії фронту і прямують для ударів по живій силі і техніці", - вказали автори статті.

Розвідувальні дрони стають дедалі небезпечнішими

Журналісти стверджують, що з початку повномасштабної війни Україна активно застосовувала дрони, щоб стежити за переміщеннями окупантів. Спочатку дрони працювали зі збереженими відеозаписами, але пізніше стали передавати відео в режимі реального часу, що надавало змогу артилеристам наводити вогонь на ціль.

Розробники зрозуміли: проста і нескладна модифікація таких БПЛА може перетворити їх на дуже небезпечну летальну зброю.

"Технарі зрозуміли, що простий пристрій, схожий на клешню, створений на 3D-принтері, можна активувати з пульта управління, увімкнувши світло дрона, що змусить його випустити гранату. Вибух може поранити або вбити солдата

а також підірвати бронетехніку, якщо його скинути через люк", - пише WSJ.

Чотири типи дронів заморожують лінію фронту в Україні: ЗМІ розкрили деталі
Що відомо про українські підводні дрони / Інфографіка: Главред

Небезпека FPV-дронів

Також у статті йдеться про те, що найбільший вплив на війну справила поява FPV-дронів. Вони не настільки потужні, як ракети, але набагато точніші. Величезні обсяги виробництва дозволяють Україні ефективно їх застосовувати в боротьбі з російськими окупантами.

"FPV стали рятувальним кругом, способом стримувати росіян, використовуючи технології, які, на відміну від ракет, можна було виробляти всередині країни, і коштують вони недорого", - кажуть журналісти.

Ба більше, вони акцентували увагу на тому, що поширення цих дронів уповільнило рух на передовій. Будь-які об'єкти і цілі, які розташовані за 20 кілометрів від лінії зіткнення, можуть стати ціллю FPV-дрона. Подібні дрони дешеві у виробництві, тому вони можуть застосовуватися навіть проти одного піхотинця.

Дрони на оптоволокні

Більшість інновацій у сфері БПЛА розроблені Україною, проте Росія стала першою у найважливішій модернізації FPV-дронів - додаванні кабелю з оптоволокна, який з'єднує безпілотник з пілотом.

Україна ж розробила дрон Вампір, який здатен працювати в темряві та скидати велику кількість вибухових речовин.

Наземні дрони

Крім того, у матеріалі йдеться про те, що тепер дрони доставляють на фронт практично все - від їжі та води, до боєприпасів. Завдяки роботі дронів бійцям не потрібно проходити найнебезпечніші ділянки поля бою.

Виробники БПЛА вже експериментують з безпілотними автомобілями, човнами і всюдиходами, які можна було б застосувати для евакуації поранених і загиблих військових.

Війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони лише за тиждень збили сотні ворожих "Шахедів" за допомогою дронів-перехоплювачів.

"Особливо добре показують себе дрони-перехоплювачі - вже сотні збитих російсько-іранських "Шахедів" за цей тиждень. І кожна зустріч із партнерами цього тижня була про масштабування цієї технології", - сказав глава держави.

Окупанти впритул підійшли до Дніпропетровської області та намагаються потрапити в регіон, сказав спікер ОСГВ Хортиця Віктор Трегубов. Але поки що ворога на території регіону немає.

Росія готується до "вирішальної битви" в Україні, написали журналісти Deutsche Welle. Ворог намагається знищити український військово-промисловий комплекс і чинити тиск на українців і владу. Росіяни не змогли б здійснювати такі атаки без допомоги Китаю та КНДР.

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Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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