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Прорив дамби та потоп на Оболоні: чи витримає Київська ГЕС можливі удари РФ

Анна Ярославська
10 листопада 2026, 12:56
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Архітектор порівняв міцність греблі з 60 мостами, а в Укргідроенерго раніше пояснили, скільки бомб потрібно для її руйнування.
Дамба Киевской ГЭС, ракетный удар
Прорив дамби і вода на Оболоні - чи витримає Київська ГЕС удари РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео ​

Коротко:

  • По Київській ГЕС вже били "Кинджалами"
  • Дамба за міцністю дорівнює 60 мостам
  • У ЦПД заявляли, що зруйнувати греблю ракетами неможливо

Народний депутат Юрій Камельчук побоюється, що удари країни-агресорки Росії можуть спричинити прорив дамби Київської ГЕС у Вишгороді. Тоді, за його словами, вода піде на Оболонський район столиці. Архітектор Віктор Глеба з таким сценарієм не погодився і заявив, що за міцністю дамба дорівнює 60 мостам. Про це вони заявили 9 листопада в ефірі телеканалу Новини.LIVE на YouTube.

Камельчук зазначив, що Київ хвилюють не лише затори на мостах. За словами нардепа, він не впевнений, що дамба достатньо захищена, адже удари по ній уже були.

відео дня

"Дуже хотілося б сподіватися, що Вишгородська дамба дуже сильно захищена. Удари по ній були - „Кинджалами" по ній стріляли. Якщо ворог захоче і зосередиться там, то може статися прорив. А що у зв'язку з цим проривом [може статися] - дивіться історію, як колись був затоплений Поділ. Зараз під ризиком на шляху [води] є Оболонь", - заявив нардеп.

Чи можна зруйнувати дамбу так само, як мости?

Заступник головного архітектора Києва у 2004-2008 роках Віктор Глеба заперечив, що дамбу можна пошкодити так само легко, як Північний та Південний мости, по яких били окупанти. Він розповів, що на власні очі бачив наслідки удару по споруді.

"Минулого року був удар ракетами по дамбі. Це опубліковано, є відео, фото. Я був на місці ураження. Там досі видно наслідки. І хочу сказати, що київська дамба дорівнює 60 мостам - якщо така аналогія вам прийнятна з точки зору міцності, стійкості конструктивних елементів. Дамба - це ж не міст, це зовсім інша конструкція", - сказав Глеба.

За словами архітектора, мостам більше шкоди завдали не ракети, а "20-річний транзит багатотонного транспорту", хоча колись ними без проблем проходила танкова дивізія СРСР. Додатково конструкції руйнує розмивання берегів будівельними компаніями.

Наступною ціллю РФ, на думку Глеби, може стати аварійний міст Патона. Також він згадав Дарницький міст.

"Будь-яке ураження ракетою в прогонову або в опорну частину буде тому мосту кирдик", - вважає архітектор.

Південний міст у Києві
Південний міст у Києві / Інфографіка: Главред

Чи намагалася Росія зруйнувати Київську ГЕС?

Київська ГЕС опинилася під загрозою ще в перші дні повномасштабного вторгнення, коли окупанти рвалися до столиці. 26 лютого 2022 року в Міненерго повідомляли, що станція перебуває під контролем ЗСУ, але не працює, бо персонал перебуває в укритті.

Після підриву окупантами Каховської ГЕС у червні 2023 року з Росії залунали погрози вже на адресу Київської станції. Зокрема, російський генерал Євген Бужинський в ефірі пропагандистського каналу запропонував удар по Київській ГЕС.

Тоді ж генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі телемарафону пояснив, що для руйнування дамби потрібно в одне місце скинути щонайменше три авіабомби по пів тонни. Він запевнив, що станцію добре захищено.

"Станцію захищено як із повітря, так і зсередини. Жодних небезпек ми не бачимо", - наголосив Сирота.

У липні 2024 року в Кремлі заговорили про нібито підготовку Україною підриву Київської та Канівської дамб. У Центрі протидії дезінформації назвали ці заяви спробою посіяти паніку.

"Знищити ці об'єкти ракетними ударами неможливо, а варіант підриву через диверсію виключений", - наголосили в ЦПД.

26 серпня 2024 року під час масованої атаки російські ракети й дрони влучили в Київську ГЕС. Керівник ЦПД Андрій Коваленко тоді заявив, що загрози прориву греблі немає, а мета росіян - нагнітання паніки. Згодом Ігор Сирота в коментарі The Kyiv Independent підтвердив, що прориву чи затоплення не буде.

"Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто - там був підрив зсередини", - зазначав Коваленко.

Чи може Росія зруйнувати дамбу Київської ГЕС у Вишгороді

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов у коментарі Главреду не виключав, що ворог може спробувати атакувати греблю. За його словами, раніше росіяни били по Київській ГЕС переважно по машинному залу.

"Так, Росія цілком може спробувати зруйнувати дамбу у Вишгороді", - наголосив фахівець.

Натомість військовий експерт Іван Ступак у коментарі Телеграфу вважає, що повторити сценарій Каховської ГЕС ударами ззовні вкрай складно.

"Її можна знищити тільки зсередини - з використанням величезної кількості вибухівки", - зазначив він.

Удари по Києву - новини

Як повідомляв Главред, у ніч проти 27 жовтня країна-агресорка Росія вдарила балістичними ракетами по Південному мосту в Києві. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про стан мосту і запевнив, що полотно можна відновити. Загалом під час тієї атаки ворог застосував 16 балістичних ракет.

Після удару рух поїздів метро на червоній та зеленій лініях тимчасово обмежили. З 30 жовтня в КМДА поступово відкрили рух Південним мостом з лівого на правий берег. Проїхати можна однією смугою і лише автомобілям масою до 10 тонн.

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Про джерело: Новини.LIVE

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