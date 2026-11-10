"Особи встановлені": дружина Буданова розповіла про винних у своєму отруєнні

Радниця мера Києва зізналася, що досі не повністю оговталася після отруєння важкими металами у 2023 році.

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"Особи встановлені" - що дружина Буданова розповіла про винних у своєму отруєнні / Колаж: Главред, фото: скріншот, Elle

Головне із заяви:

Причетних до отруєння встановлено, проти них ведуться заходи

Наслідки отруєння досі дають про себе знати

На ноги Буданову поставили українські лікарі

Маріанна Буданова, дружина голови Офісу президента Кирила Буданова, заявила, що особи, причетні до її отруєння у 2023 році, встановлені. Щодо них у правовому полі вже вживаються заходи, однак подробиці вона розкривати не стала.

Про це радниця мера Києва Маріанна Буданова розповіла в інтерв’ю "Радіо Люкс" на YouTube.

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Відповідаючи на запитання, чи знайшли винних і чи понесли вони покарання, Буданова послалася на таємницю розслідування.

"Це питання я омину, бо ним займаються відповідні компетентні органи, і я особисто не можу розкривати цю таємницю. Але інформація, яка мені відома, - так, особи встановлено, і щодо них у правовому полі вже вживаються заходи", - повідомила Буданова.

Як Буданова почувається після отруєння?

Журналістка також запитала, чи вдалося Будановій оговтатися після отруєння і чи не стало їй страшніше за своє життя. За словами дружини голови ОП, у їхній родині страх сприймають інакше.

"Оскільки ми - родина офіцерів, а я хочу вам сказати, що почуття страху у нас деформоване. Насправді не варто брати з нас приклад, бо це унікальні, скажімо так, емоції, яких я не бажаю пережити нікому. Щодо питання, чи оговталася я досі, - не буду вдаватися в подробиці, але нюанси є", - зазначила Буданова.

Відновитися після отруєння важкими металами їй допомогли українські лікарі, підкреслила вона.

"Наші фахівці вилікували мене й поставили на ноги. І я їм безмежно вдячна. І досі ми з ними тісно йдемо по цьому життю", - зізналася Буданова.

ГУР МО / Інфографіка: Главред

Що відомо про отруєння Маріанни Буданової?

Про те, що Маріанну Буданову госпіталізували з отруєнням, у листопаді 2023 року повідомило видання "Бабель". За інформацією розвідки, речовини, виявлені в її організмі, "не використовуються у побуті та військовій справі".

Джерела "Української правди" у силовому блоці тоді заявили, що симптоми отруєння виявили й у кількох співробітників ГУР. За їхніми даними, Буданову, "найімовірніше, отруїли через їжу".

Маріанна Буданова з червня 2021 року є радницею мера Києва Віталія Кличка та викладає на кафедрі юридичної психології Національної академії внутрішніх справ. У вересні 2025 року вона захистила дисертацію та отримала ступінь доктора філософії з психології.

Отруєння Маріанни Буданової - новини

Як повідомляв "Главред", у квітні 2025 року американська журналістка Кеті Лівінгстон заявила, що Буданова таємно літала до США на лікування наслідків отруєння. Вона посилалася на неназвані джерела. Офіційного підтвердження цієї інформації не було.

У листопаді 2023 року в ГУР підтвердили, що дружина Буданова проходить лікування. Речник розвідки Андрій Юсов розповів, хто розслідує справу про отруєння. За його словами, розслідуванням займалася служба власної безпеки ГУР.

В Офісі президента тоді припускали причетність країни-агресора. Радник голови ОП Михайло Подоляк озвучив версію отруєння, вказавши на мережу російських спецслужб. За даними джерел у ГУР, в організмі Буданової виявили миш’як і ртуть.

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Про особу: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986 р., м. Київ) - український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, отримав кілька поранень. У 2018–2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а незабаром очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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