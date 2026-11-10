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"Особи встановлені": дружина Буданова розповіла про винних у своєму отруєнні

Віталій Кірсанов
10 листопада 2026, 10:46оновлено 10 листопада, 11:29
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Радниця мера Києва зізналася, що досі не повністю оговталася після отруєння важкими металами у 2023 році.
"Особи встановлені" - що дружина Буданова розповіла про винних у своєму отруєнні / Колаж: Главред, фото: скріншот, Elle

Головне із заяви:

  • Причетних до отруєння встановлено, проти них ведуться заходи
  • Наслідки отруєння досі дають про себе знати
  • На ноги Буданову поставили українські лікарі

Маріанна Буданова, дружина голови Офісу президента Кирила Буданова, заявила, що особи, причетні до її отруєння у 2023 році, встановлені. Щодо них у правовому полі вже вживаються заходи, однак подробиці вона розкривати не стала.

Про це радниця мера Києва Маріанна Буданова розповіла в інтерв’ю "Радіо Люкс" на YouTube.

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Відповідаючи на запитання, чи знайшли винних і чи понесли вони покарання, Буданова послалася на таємницю розслідування.

"Це питання я омину, бо ним займаються відповідні компетентні органи, і я особисто не можу розкривати цю таємницю. Але інформація, яка мені відома, - так, особи встановлено, і щодо них у правовому полі вже вживаються заходи", - повідомила Буданова.

Як Буданова почувається після отруєння?

Журналістка також запитала, чи вдалося Будановій оговтатися після отруєння і чи не стало їй страшніше за своє життя. За словами дружини голови ОП, у їхній родині страх сприймають інакше.

"Оскільки ми - родина офіцерів, а я хочу вам сказати, що почуття страху у нас деформоване. Насправді не варто брати з нас приклад, бо це унікальні, скажімо так, емоції, яких я не бажаю пережити нікому. Щодо питання, чи оговталася я досі, - не буду вдаватися в подробиці, але нюанси є", - зазначила Буданова.

Відновитися після отруєння важкими металами їй допомогли українські лікарі, підкреслила вона.

"Наші фахівці вилікували мене й поставили на ноги. І я їм безмежно вдячна. І досі ми з ними тісно йдемо по цьому життю", - зізналася Буданова.

ГУР МО
ГУР МО / Інфографіка: Главред

Що відомо про отруєння Маріанни Буданової?

Про те, що Маріанну Буданову госпіталізували з отруєнням, у листопаді 2023 року повідомило видання "Бабель". За інформацією розвідки, речовини, виявлені в її організмі, "не використовуються у побуті та військовій справі".

Джерела "Української правди" у силовому блоці тоді заявили, що симптоми отруєння виявили й у кількох співробітників ГУР. За їхніми даними, Буданову, "найімовірніше, отруїли через їжу".

Маріанна Буданова з червня 2021 року є радницею мера Києва Віталія Кличка та викладає на кафедрі юридичної психології Національної академії внутрішніх справ. У вересні 2025 року вона захистила дисертацію та отримала ступінь доктора філософії з психології.

Отруєння Маріанни Буданової - новини

Як повідомляв "Главред", у квітні 2025 року американська журналістка Кеті Лівінгстон заявила, що Буданова таємно літала до США на лікування наслідків отруєння. Вона посилалася на неназвані джерела. Офіційного підтвердження цієї інформації не було.

У листопаді 2023 року в ГУР підтвердили, що дружина Буданова проходить лікування. Речник розвідки Андрій Юсов розповів, хто розслідує справу про отруєння. За його словами, розслідуванням займалася служба власної безпеки ГУР.

В Офісі президента тоді припускали причетність країни-агресора. Радник голови ОП Михайло Подоляк озвучив версію отруєння, вказавши на мережу російських спецслужб. За даними джерел у ГУР, в організмі Буданової виявили миш’як і ртуть.

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Про особу: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986 р., м. Київ) - український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, отримав кілька поранень. У 2018–2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а незабаром очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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