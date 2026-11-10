Що буде із цінами на продукти в Україні: невтішний прогноз до кінця року

Девальвація гривні, дороге пальне й закриття тисяч ФОПів запускають ланцюгову реакцію цін, але порожніх полиць не буде.

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Рівень життя падатиме до кінця війни - економіст назвав три хвилі подорожчання / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Рівень життя погіршуватиметься до завершення війни

Ціни штовхають гривня, пальне і закриття бізнесу

Дефіциту основних продуктів не очікують

Українцям не варто чекати покращення рівня життя до завершення війни, а продукти й надалі дорожчатимуть - насамперед через девальвацію гривні, подорожчання пального та закриття бізнесу. Водночас дефіцит основних продуктів харчування Україні не загрожує.

Про це в інтерв'ю виданню Фокус заявив економіст, голова Комітету економістів України Андрій Новак.

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"Так, покращення чекати не варто, доки не буде нашої військово-політичної перемоги та закінчення війни. До цього рівень життя лише погіршуватиметься", - сказав він.

Новак пояснив, що девальвація розганяє ціни у три хвилі: спершу дорожчають імпортні товари, далі послуги, а вже потім вітчизняна продукція. Разом із тим знецінюються зарплати, пенсії та соціальні виплати в гривні, тож купівельна спроможність українців падає.

Чому продукти дорожчатимуть і далі

Курс долара вже наближається до 46 гривень. Новак вважає, що за рекордних золотовалютних резервів близько 50 млрд доларів Нацбанк міг би утримувати значно стабільніший курс - у найкращі мирні роки резерви не перевищували 21 млрд доларів.

Економіст прямо покладає частину відповідальності на регулятора.

"Гривня знецінюється, і це пряма провина не зовсім ефективної політики Нацбанку за наявності таких рекордних золотовалютних резервів", - заявив Новак.

Серед інших чинників подорожчання економіст назвав:

пальне - Україна майже на 100% його імпортує, бо вітчизняні НПЗ не працюють, а на ціну тиснуть війна в Ірані та падіння гривні;

логістику - дорожче перевезення автоматично перекладається на ціни в магазинах;

закриття бізнесу - менше конкурентів означає більше простору для підвищення цін.

Чи буде дефіцит продуктів взимку

Попри удари по складах, проблеми з логістикою та відключення світла, Новак переконаний, що Україна має значне перевиробництво основних продуктів і сировини для них. Після атак на торговельні мережі близько місяця тому логістичні проблеми, за його словами, вирішили за один-два тижні.

Головний ризик, на думку економіста, - тимчасові збої, а не порожні полиці.

"Тому жоден дефіцит основних продуктів харчування за будь-яких умов нам не загрожує", - наголосив Новак.

Водночас прогнозувати конкретні відсотки подорожчання до кінця року, вважає він, неможливо, адже ситуація з електроенергією та пальним змінюється щотижня. Економіст порадив не слухати тих, хто впевнено називає такі цифри.

Українці вже змінюють споживчі звички - частіше купують дешевші товари, шукають знижки або відмовляються від окремих категорій продукції. Новак пояснює це тим, що пенсії та соціальні виплати у воюючій країні зі слабкою економікою значно нижчі за рівень цін.

Чи можуть продукти подорожчати ще сильніше до кінця року

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в інтерв'ю Главреду зазначив, що восени на ціни впливають сезонний чинник і наслідки ударів по накопичувальних складах. Водночас продовольчій безпеці країни, за його оцінкою, це не загрожує.

"Восени через сезонний фактор та зміни, що відбуваються внаслідок ударів по накопичувальних складах, можна очікувати подорожчання низки продуктів. Сьогодні ситуація складна, але не загрожує продовольчій безпеці", - наголосив Марчук.

Чи буде долар по 50 гривень до кінця 2026 року

Економіст Олександр Савченко в коментарі Новини.LIVE вважає, що обвалу гривні до кінця року не буде, а нинішнє послаблення - це природні коливання. Тобто курс поступово слабшатиме, але без різких стрибків.

"Долар не буде коштувати 50 грн на кінець 2026 року. Гривня дійсно втратила кілька копійок в останні тижні, однак це природні коливання з трендом до послаблення валюти", - зазначив він.

Ціни в Україні - новини

Як повідомляв Главред, ціни на популярні крупи в Україні стрімко зростають. Зокрема, гречка за рік подорожчала вдвічі, повідомив Максим Гопка з УКАБ. У жовтні її продавали по 82-85 гривень за кілограм проти близько 75 гривень у вересні.

Подорожчання очікують і на автозаправках. Експерти попередили про зростання цін на АЗС, зокрема на автогаз. Його вартість може сягнути 60 гривень за літр, адже алжирська Sonatrach у жовтні підвищила ціну на 20%.

Тиск на ціни посилює і ослаблення гривні. Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що без допомоги Заходу долар може коштувати 50-60 гривень. Інфляція в такому разі, за його оцінкою, сягне 25-30%.

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Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук, доцент МАУП. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

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