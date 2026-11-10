"Коли встигла вирости": Подкопаєва показала, як змінилася її донька

Ви дізнаєтеся:
- Лілія Подкопаєва привітала доньку з 20-річчям
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Відома українська олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва розповіла про важливу сімейну подію - її доньці Кароліні виповнилося 20 років. На честь ювілею зіркова мама опублікувала зворушливі кадри з сімейного архіву в Instagram.
Судячи з архівних фотографій, Кароліна з ранніх років росла в атмосфері любові та подорожей. Зараз дівчина помітно подорослішала, активно проводить час, іноді ділиться знімками в соцмережах і вже будує особисте життя. Нещодавно вона разом із хлопцем відсвяткувала Хелловін в Америці, де проживає її родина.
Зіркова мама не змогла стримати емоцій, дивлячись на те, як стрімко летить час, і присвятила доньці ніжний допис у блозі.
"І коли ти встигла так вирости? Уже 20! Здається, ще вчора ти була маленькою, а сьогодні вже така дорога і самостійна. Донечко, я дуже тобою пишаюся! Будь щасливою, насолоджуйся життям і завжди залишайся собою! Люблю тебе безмежно", - написала Лілія Подкопаєва.
Лілія Подкопаєва - діти
Українська олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва виховує трьох дітей. Старший син Вадим (2005 року народження) - прийомна дитина, яку спортсменка усиновила під час шлюбу з Тимофієм Нагорним. Зараз він навчається у США, на кампусі Georgia Tech. У листопаді 2006 року у пари народилася рідна донька Кароліна. Зараз дівчина вивчає маркетинг в Університеті Джорджії. Її хрещена мати - співачка Ані Лорак. Молодша дочка Евеліна народилася у 2019 році в шлюбі Лілії з нинішнім чоловіком - американським бізнесменом українського походження Ігорем Дубінським.
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Про персону: Лілія Подкопаєва
Лілія Подкопаєва - українська гімнастка, заслужений майстер спорту України (1994), суддя міжнародної категорії. Володарка Кубка Європи (1995), 45 золотих, 21 срібної та 14 бронзових медалей. Абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики (1995), чемпіонка Європи (1996), олімпійська чемпіонка Ігор в Атланті (1996), повідомляє Вікіпедія.
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