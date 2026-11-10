Зірка "Гаррі Поттера" бореться за життя сина: що відомо

Популярна актриса розповіла про свою проблему з маленьким сином.

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У зірки "Гаррі Поттера" хворіє дитина / Колаж Главред, фото Вікіпедія, Instagram/thisisbwright

Коротко:

Що вона написала про здоров’я сина

Кому вона дякувала і за що

Бонні Райт, відома глядачам за роллю Джіні Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, поділилася тривожними новинами про здоров'я молодшого сина. Всього за перші п'ять тижнів життя хлопчик шість разів потрапив до лікарні. Зараз дитина отримує медичну допомогу через вроджене захворювання.

Про складну ситуацію 35-річна актриса розповіла в Instagram. Вона опублікувала фотографію, на якій тримає малюка на руках у медичному закладі, і зізналася, що останні тижні стали непростими для всієї родини.

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Популярна актриса бореться за здоров’я сина / Фото Instagram/thisisbwright

"Наш милий маленький Астер побував у лікарні шість разів за свої перші п’ять тижнів життя. Він проходить лікування від захворювання, про яке ми знали ще до його народження", - написала Райт.

Актриса не стала розкривати діагноз сина та детально розповідати про його стан. При цьому вона підкреслила, що малюк напрочуд стійко переносить те, що відбувається.

"Він такий сильний і спокійний маленький малюк", - зазначила Бонні.

Актриса зізналася, що в цей непростий період особливо цінує допомогу родичів і друзів. Поки батьки займаються лікуванням молодшого сина, близькі допомагають їм піклуватися про трирічного Еліо.

Популярна актриса бореться за здоров’я сина / Фото Instagram/thisisbwright

Друзі та рідні відвозять старшу дитину до дошкільного закладу, готують для родини їжу та регулярно цікавляться, як у них справи.

Райт також звернулася до підписників із нагадуванням не соромитися просити про допомогу та підтримувати тих, хто опинився у скрутній ситуації.

"Наша спільнота підтримки існує. Пишіть і телефонуйте своїм друзям", - додала актриса.

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