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Погода різко зміниться до кінця тижня: який сюрприз готує листопад українцям

Юрій Берендій
10 листопада 2026, 13:13
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Погода в листопаді здивує контрастами: спочатку Україну накриють дощі й мокрий сніг, а потім потепління принесе до +19 градусів на півдні.

Прогноз погоди в Україні - який сюрприз гротує листопад для українців
Прогноз погоди в Україні - який сюрприз готує листопад для українців / Фото: УНІАН

Читайте у матеріалі:

  • Де 11 листопада очікуються дощі та мокрий сніг
  • Коли Україну накриє хвиля потепління
  • Якою буде температура у Києві та інших регіонах

Погода в Україні найближчими днями зміниться: 11 листопада більшість регіонів накриють дощі та мокрий сніг, а вже у п'ятницю температура повітря місцями підніметься до +19 градусів. Листопад готує українцям короткий, але відчутний стрибок тепла. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

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Перші зміни розпочнуться вже найближчої ночі. Погодні умови визначатиме атмосферний фронт, пов'язаний із циклоном, який поступово пройде територією країни із заходу на схід.

"У середу Україну перетинатиме атмосферний фронт, пов'язаний із циклоном. Тому починаючи із найближчої ночі і впродовж усієї доби 11-го листопада очікується дощ та мокрий сніг. Але не одночасно, поступово", - повідомила Діденко.

Якою буде погода 11 листопада - прогноз

За словами Діденко, опади спочатку охоплять західні області, а згодом поширяться на інші регіони. Водночас на заході та півночі країни вдень негода поступово відступатиме.

Температурний фон залишатиметься прохолодним, однак південні області матимуть значно тепліші умови.

"Температура повітря впродовж дня очікується в межах +2+7 градусів, а ось на півдні буде дуже тепло, +10+14 градусів", - зазначила синоптикиня.

Прогноз погоди в Києві на 11 листопада

Вона також повідомила, що у Києві 11 листопада прогнозують сильний вітер. Уночі та вранці можливі дощ із мокрим снігом, проте вдень опади припиняться. Повітря у столиці прогріється приблизно до +5 градусів.

Коли в Україну прийде потепління

Найбільша зміна температури очікується наприкінці робочого тижня. У п'ятницю погодні показники суттєво підвищаться практично на всій території країни, хоча західні області залишатимуться прохолоднішими.

"Найближчими днями стрибок тепла відбудеться у п'ятницю, у більшості областей очікується +10+15 градусів, на півдні +14+19 градусів. Свіжіше буде в західних областях, +8+10 градусів. Проте поки що лише один день. Хоча загалом тиждень також досить теплий", - наголосила Діденко.

Синоптикиня також звернула увагу на мінливість листопадових умов. За її словами, поки що атмосферні процеси не допускають вторгнення надто холодного повітря, тому загалом температурний режим залишається відповідним сезону.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода різко зміниться із середи: Україну накриють дощі та мокрий сніг, але буде до +20°

Початок тижня в Україні буде сухим і відносно теплим, однак уже із середи погода погіршиться. Атмосферні фронти принесуть дощі, мокрий сніг і поривчастий вітер, хоча температура повітря залишатиметься вищою за кліматичну норму. Про це повідомив синоптик Meteoprog Ігор Кібальчич у прогнозі погоди на тиждень для Meteoprog.

За прогнозом синоптика, 9 та 10 листопада Україна перебуватиме під впливом антициклону. Тому перші два дні тижня минуть без опадів. Із середи, 11 листопада, ситуація зміниться через проходження атмосферних фронтів.

Найтепліший день тижня очікується у п'ятницю, 13 листопада. Температура повітря вдень сягатиме +17 градусів, а в Криму стовпчики термометрів можуть піднятися до +20.

Окремо Кібальчич звернув увагу на температурні особливості найближчих днів і пояснив, звідки надходитиме тепле повітря.

"Температура повітря в цілому очікується вищою за середні багаторічні показники, але особливо тепло буде на півдні та південному сході України, куди будуть надходити повітряні маси із Середземномор'я та Туреччини", - зазначив Кібальчич.

Прогноз погоди в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич зазначав про прохолодну погоду на вихідні та місцями невеликий сніг і поривчастий вітер. За його прогнозом прохолодна погода з снігом охопить різні регіони країни впродовж 7–8 листопада. Температура вдень у північних і центральних областях коливатиметься близько 0+5 градусів у ці дні.

Meteoagent повідомляв про збурення геомагнітного поля й початок геомагнітного шторму рівня G1. За даними сервісу затяжна магнітна буря мала тривати принаймні кілька діб. К-індекс досягав значення 5 і очікувався на рівні 5 упродовж 8–9 листопада.

Укргідрометцентр попереджав про погодні умови на 8 листопада з нічними температурами до -4 градусів у деяких регіонах. Вони вказали, що температура до -4 градусів очікується вночі в окремих західних районах. Вдень у більшості областей прогнозували температуру в межах +1…+6 градусів і місцями туман у західних областях вночі та вранці.

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Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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