Віткофф зробив першу заяву після початку переговорів в Абу-Дабі

Спецпосланець США назвав умови для будь-яких домовленостей з Росією і пояснив, яку роль після війни відводять НАТО.

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Що заявив Віткофф після переговорів з представниками України та Європи / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Рустем Умєров/telegram (https://t.me/umerov_rustem)

Головне із заяви Віткоффа:

США, Україна та Європа скоординували позиції перед раундом з РФ

Будь-які домовленості мають поважати суверенітет України

Сильне НАТО залишиться основою колективної оборони

Представники США, України та європейських партнерів провели окрему зустріч в Абу-Дабі перед початком тристоронніх переговорів з країною-агресоркою Росією. Сторони наголосили, що будь-яке врегулювання має передбачати надійні гарантії безпеки для Києва. Про це йдеться в заяві, яку оприлюднив спецпосланець президента США з питань мирних місій Стів Віткофф в X.

У заяві зазначено, що учасники зустрічі продовжили тісну координацію зусиль, спрямованих на припинення війни в Україні та створення умов для тривалого миру. Обговорення відбувалися у форматі співпраці, що відображає спільні цілі та постійні консультації між Вашингтоном, Києвом і європейськими столицями.

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"Учасники наголосили, що будь-які майбутні домовленості мають поважати суверенітет, територіальну цілісність та незалежність у прийнятті рішень, а також надавати Україні надійні гарантії безпеки", - йдеться в заяві.

Спільною метою сторони назвали розробку практичної та взаємодоповнюючої системи безпеки. Вона, як зазначено в заяві, має зміцнити довгострокову безпеку України та створити довіру, необхідну для врегулювання шляхом переговорів.

Яку роль у безпеці Європи після війни відводять НАТО

Окремо учасники обговорили, як після завершення війни розвивати наявні європейські інститути та угоди у сфері безпеки. Також ішлося про надійні механізми управління ризиками та запобігання небезпечній ескалації.

"Учасники підтвердили свою спільну прихильність до міцної післявоєнної європейської архітектури безпеки та відповідних домовленостей, а також чітко заявили, що сильне НАТО й надалі залишатиметься центральним елементом євроатлантичної колективної оборони", - наголошується в заяві.

Наостанок у заяві зазначено, що США, Україна та європейські партнери продовжуватимуть тісно співпрацювати протягом усього переговорного процесу. Мета - перейти до ширших багатосторонніх обговорень за участю європейців і досягти всеосяжного та тривалого миру.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Хто представляє Україну на переговорах в Абу-Дабі

Тристоронні переговори Україна – США – Росія розпочалися в ОАЕ 10 листопада і мають тривати два дні. Українську делегацію очолює голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

До складу делегації також увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця та заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький. Американську сторону представляють Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Чи стане Україна частиною нової системи безпеки Європи

Керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду зазначив, що Україна вже вбудовується в європейську безпекову систему, тоді як самі європейці досі не виробили жорсткої лінії щодо Москви.

"Україна вже стає інтегральною частиною системи безпеки Європи. Поки що європейці у своїй традиційній манері ставлять віз перед конем і шукають політиків, які представлятимуть їх на переговорах. Замість того, щоб відпрацювати свою жорстку позицію щодо Росії", - наголосив дипломат.

Водночас, на думку Огризка, після проміжних виборів у США взаємодія Києва з Європою лише посилиться.

"Співпраця України з європейськими партнерами стане ще інтенсивнішою, прагматичнішою і практичнішою. Відтак, ми сформуємо основи європейської системи безпеки, яка буде вигідна Європі і від якої зрештою почнуть потерпати самі США", - пояснив Огризко.

Говорячи про переговорні позиції Кремля, експерт пов'язав їх із впливом Дональда Трампа.

"Якщо позиції Трампа стануть слабшими, то й Путін не зможе висувати ультимативних вимог", - підсумував він.

Переговори в Абу-Дабі - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, напередодні раунду в Абу-Дабі Джаред Кушнер зустрівся з партнерами США з України, ЄС і НАТО. Він пояснив, що сторони консультувалися щодо європейської безпеки та повоєнного майбутнього України. Американська сторона також заздалегідь провела окремі консультації з обома делегаціями.

Свою позицію щодо захисту Києва після війни окреслив і держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, гарантії безпеки для України мають бути прийнятними і для Росії, інакше вони не працюватимуть. У Вашингтоні обговорюють аналоги статей 4 і 5 НАТО, а окремий договір щодо гарантій Рубіо не виключив, хоча детально таку можливість ще не розглядали.

Президент США Дональд Трамп напередодні переговорів також прокоментував настрої сторін. Він заявив, що Україна та Росія хочуть закінчити війну, адже обидві сторони втомилися. За даними ЗМІ, переговори в Абу-Дабі триватимуть два дні, а питання територій можуть розглянути після узгодження інших пунктів.

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Про особу: Володимир Огризко Володимир Огризко - український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009 року. У 1999–2004 роках був Надзвичайним і Повноважним Послом України в Австрії та постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні, пише Вікіпедія. Нині Огризко очолює Центр досліджень Росії.

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