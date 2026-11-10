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ЗСУ зміцнюють позиції на Херсонщині: військовий розповів про ситуацію на лівому березі

Віталій Кірсанов
10 листопада 2026, 12:21
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Українські морські піхотинці утримують позиції на лівому березі Дніпра та в острівній зоні, де регулярно проводять ротації.
ЗСУ зміцнюють позиції на Херсонщині: військовий розповів про ситуацію на лівому березі
Бої на Херсонщині / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОК Південь

Коротко:

  • Морські піхотинці ЗСУ утримують позиції на лівому березі Дніпра
  • Кількість штурмів РФ на Херсонщині скоротилася у кілька разів
  • Ворог зробив ставку на удари дронами та артилерією

Російська окупаційна армія на Херсонщині відмовилася від класичного наступу: якщо у 2025 році ворог здійснив близько 700 штурмових виходів, то зараз їх 150–200 на рік. Натомість РФ, яка скористалася перемир’ям в Олешках для перекидання сил, робить ставку на удари артилерією, авіацією та FPV-дронами.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповів начальник штабу 34-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ полковник Алім Керімов.

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За його словами, активність ворога знизилася не лише на суші, а й на воді. Полковник пояснив, чому супротивник змінив тактику на цій ділянці фронту.

"Можу сказати, що в смузі відповідальності нашої бригади ворог перейшов від класичного наступу до гібридного: артилерійських ударів, авіаударів, ударів FPV-дронами. Це пов’язано з тим, що, наприклад, порівняно з 2025 роком штурмові дії стали менш активними. Тоді було близько 700 штурмових виходів противника, зараз - 150–200 на рік. Крім штурмів, за минулий рік було до 200 переміщень човнів, а за півроку зараз - орієнтовно 22 виходи противника на плавзасобах. Чому противник перейшов до більш позиційної гібридної війни? Він розуміє, що всі його наступальні операції закінчуються невдачею, і переходить до цивільного терору", - пояснив Керімов.

Що відбувається на лівому березі Дніпра?

Керімов також розповів, що українські морські піхотинці утримують позиції як в острівній зоні Дніпра, так і на лівому березі Херсонської області.

"У нас загалом є багато позицій на лівому березі, на яких на постійній основі проводяться ротації. Ми просуваємося в цій острівній зоні і в майбутньому будемо заходити в певні населені пункти на лівому березі", - сказав начальник штабу.

Він не уточнив, про які саме населені пункти йдеться і на яку відстань вдалося просунутися. За словами офіцера, мова йде не про один, а відразу про кілька напрямків.

"Морські піхотинці утримують рубежі та позиції там, де вони перебувають. Разом із тим вони просуваються, штурмують позиції противника, просуваючись углиб до визначених нами рубежів. Тобто зайшли, закріпилися на лівому березі, просунулися, закріпилися, передали позицію і просунулися далі", - додав Керімов.

ЗСУ зміцнюють позиції на Херсонщині: військовий розповів про ситуацію на лівому березі
Інфографіка: Главред

Чи може армія РФ форсувати Дніпро на Херсонщині?

Військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв’ю OBOZ.UA зазначив, що російські війська скористалися гуманітарним перемир’ям у районі Олешок, щоб зміцнити позиції, поповнити запаси зброї та боєприпасів і залучити додаткові підрозділи. За його оцінкою, це може призвести до посилення обстрілів Херсона.

Водночас, оцінюючи загрозу для правобережжя, експерт назвав головною перешкодою для окупантів ширину річки.

"Понад тисяча метрів, які розділяють лівий і правий береги, фактично зводять нанівець будь-які позитивні ймовірності для такого роду дій", - пояснив експерт.

Війна на Херсонщині - новини

Як повідомляв Главред, на півдні окупанти отримали перепочинок завдяки режиму тиші. Під час перемир’я в Олешках РФ перекинула на цю ділянку понад тисячу військових, повідомили в 34-й бригаді. Ворог накопичив сили на позиціях, з яких його вибивали останні півроку.

Військовий оглядач Денис Попович оцінив ймовірність штурму Херсона. На його думку, РФ може вдатися до нової тактики під Херсоном і спробувати переправити невеликі піхотні групи з Олешок до околиць міста. Масштабний штурм міста експерт вважає малоймовірним.

Ще наприкінці жовтня військові звернули увагу на незвичайну поведінку ворога на півдні. Росія вперше повністю дотримувалася режиму тиші на Херсонщині на ділянці гуманітарної операції. Військові та експерти попереджали, що цю паузу можуть використати у військових цілях.

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Про особу: Алім Керімов

Алім Керімов - український військовослужбовець, полковник Збройних сил України та начальник штабу 34-ї окремої бригади морської піхоти. Він є кримським татарином, учасником російсько-української війни та кавалером низки державних орденів.

Народився і виріс у селищі Іслям-Терек (раніше Кіровське) у Криму.

Закінчив Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації в Києві.

Служив у Військово-морських силах ЗСУ, обіймав посаду начальника зв’язку 503-го окремого батальйону морської піхоти та виконував бойові завдання на Донбасі (позивний "Басмач").

У лютому 2022 року зустрів наступ російських військ на Горлівському напрямку, після чого брав участь у важких боях у районі Волновахи та обороні Маріупольського напрямку.

Брав участь в операції Сил оборони на лівому березі Дніпра в районі села Кринки. Пізніше обійняв посаду начальника штабу 34-ї окремої бригади морської піхоти, підрозділи якої утримують позиції в острівній зоні та просуваються на лівобережжя Херсонської області.

Кавалер орденів "За мужність" та Данила Галицького.

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