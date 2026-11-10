Трамп заявив, що Україна та РФ хочуть закінчити війну: 'Обидві сторони втомилися'

Американську делегацію очолять Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а однією з головних тем стануть гарантії безпеки для Києва.

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Обидві сторони втомилися від війни - що сказав Трамп напередодні переговорів в Абу-Дабі / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org/Daniel Torok, wikimedia.org/kremlin.ru

Головне із заяви Трампа:

У Вашингтоні бачать бажання сторін завершити війну

Переговори в Абу-Дабі триватимуть два дні

Питання територій можуть відкласти на потім

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон бачить "дуже сильне бажання" Росії та України припинити війну, оскільки обидві країни втомилися від бойових дій. Слова американського лідера пролунали напередодні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, які розпочнуться 10 листопада.

За словами Трампа, американська сторона активно бере участь у пошуку рішення. Про це він сказав журналістам у Білому домі, передає Reuters.

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"Ми ведемо дуже конструктивну розмову з цього приводу в Абу-Дабі", - заявив Трамп.

Обіцянка Трампа завершити війну, дана після вступу на посаду в січні 2025 року, досі залишається невиконаною. Повномасштабна війна країни-агресора Росії проти України триває вже понад чотири з половиною роки.

Про що говоритимуть в Абу-Дабі

Як повідомляють ЗМІ з посиланням на політичні джерела у США, напередодні переговорів Росія та Україна в приватному порядку демонстрували певну гнучкість у питанні можливого обміну територіями. Офіційні позиції сторін при цьому залишаються принципово різними.

Україна наполягає на поверненні Росією до початкового кордону між двома державами. У свою чергу, російський диктатор Володимир Путін прагне отримати весь Донбас.

Американський чиновник стверджує, що обидві сторони негласно демонструють потенціал для компромісу. Однак територіальне питання, ймовірно, розглядатимуть уже після узгодження інших пунктів.

Однією з головних тем стануть гарантії безпеки для України, зокрема забезпечення її оборони за принципом статті 5 НАТО. Американську делегацію очолять спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, переговори заплановані на два дні.

Раніше Віткофф назвав порядок денний зустрічі: післявоєнні угоди про безпеку, деескалація, гуманітарні заходи та припинення війни. Це будуть перші тристоронні переговори з лютого, повідомляє Al-Monitor.

Хроніка заяв Трампа про війну / Інфографіка: Главред

Чого очікувати від переговорів в Абу-Дабі?

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус у матеріалі "Главреда" скептично оцінив шанси на результат зустрічі.

"Якщо зустріч в Абу-Дабі й відбудеться, я не очікую результатів", - зазначив експерт.

На його думку, у Кремля в цих переговорах є власні цілі, які не пов’язані з миром.

"Для Росії ці переговори, скоріше, потрібні для того, щоб просувати перед США свої бізнес-інтереси", - пояснив Ус.

Засновниця та директорка Strategic Security Initiative Мегі Бенія у колонці для Kyiv Independent попередила, що сам факт нової зустрічі ще не означає зрушень.

"Повернення за стіл переговорів не слід плутати зі справжнім прогресом на шляху до миру", - написала вона.

Говорячи про можливі умови миру, аналітик дала їм сувору оцінку.

"Це не компроміс, а капітуляція під маскою дипломатії", - підкреслила Бенія.

Переговори в Абу-Дабі - новини

Як повідомляв Главред, перед зустріччю в Абу-Дабі спецпосланець США Джаред Кушнер назвав чотири цілі американської сторони. Це припинення бойових дій, надійні післявоєнні гарантії безпеки, план економічного розвитку України та гуманітарні заходи. За словами Кушнера, спочатку США проведуть окремі консультації з кожною делегацією.

Напередодні переговорів Трамп обговорив війну з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Анкара пообіцяла підтримувати зусилля щодо припинення війни в Україні. Турецький лідер також закликав активізувати контакти з Києвом і Москвою.

Про позиції сторін напередодні зустрічі писала й BBC. Журналісти з’ясували, на які поступки готові Київ і Москва. За даними видання, сторони демонструють певну гнучкість у питанні сходу України.

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Про особу: Стів Віткофф Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спеціального посланника США на Близькому Сході. Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Хофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп. За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир’я між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС. Повідомляється, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем та представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювалися питання угоди щодо заручників та припинення вогню в Газі.

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