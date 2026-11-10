Зеленський нагородив Дашу Астаф'єву: що відомо

Даша Астаф'єва отримала почесну нагороду з рук президента та відреагувала на цю важливу подію.

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Даша Астаф’єва отримала важливу нагороду / колаж: Главред, фото: instagram.com/da_astafieva

Коротко:

Як виглядала Даша Астаф'єва

За що її нагородили

Президент України Володимир Зеленський нагородив модель і телеведучу Дашу Астаф'єву орденом княгині Ольги III ступеня.

Указ № 1100/2026 було оприлюднено на офіційному сайті глави держави 9 листопада. "За вагомий особистий внесок у розвиток національної культури та мистецтва, значні творчі досягнення, високу професійну майстерність та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва", - зазначено на сайті.

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Даша Астаф’єва отримала заслужену нагороду / Скріншот

Сама знаменитість уже відреагувала на високу нагороду. "Сьогодні в моєму житті сталася особлива подія - мені вручили орден княгині Ольги. Досі важко повірити, що це сталося. Для мене це велика честь і водночас дуже зворушливий момент. Особливо цінно отримувати таке визнання за справу, якій віддаєш стільки часу, сил і любові", - каже Даша.

За її словами, сьогодні українські жінки роблять неймовірно багато. У культурі, освіті, волонтерстві, громадській діяльності, у сім’ях та професіях. Кожна по-своєму робить внесок у життя країни, підтримує інших і допомагає нам рухатися вперед.

Даша Астаф’єва отримала заслужену нагороду / Скріншот

"Мені хочеться, щоб про ці досягнення говорили частіше, щоб жіночу працю помічали, цінували й відзначали. Адже за багатьма важливими змінами стоять саме люди, які щодня, без зайвого розголосу, роблять свою справу", - додала вона.

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Про особу: Даша Астаф'єва Дар’я (Даша) Вікторівна Астаф’єва - українська модель, співачка, актриса, телеведуча та волонтерка. Солістка гурту NikitA (2008-2017), повідомляє "Вікіпедія".

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