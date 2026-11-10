Катерина Бужинська показала свого чоловіка-іноземця та вразила його вчинком

Співачка розповіла, як її болгарський чоловік підтримує Україну.

https://glavred.net/stars/ekaterina-buzhinskaya-pokazala-muzha-inostranca-i-voshitila-ego-postupkom-10810898.html Посилання скопійоване

Катерина Бужинська показала чоловіка / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Бужинська

Ви дізнаєтеся:

Як Катерина Бужинська розповіла про ставлення чоловіка до України

Як болгарський бізнесмен підтримує українців

Народна артистка України Катерина Бужинська присвятила зворушливий допис своєму чоловікові, болгарському бізнесмену Дімітару Стойчеву. Співачка опублікувала спільний знімок із коханим і розповіла у Threads, наскільки глибоко її обранець перейнявся любов’ю до України.

За словами артистки, Дімітар не просто переживає за долю країни, а й активно бере участь у її благодійній діяльності, підтверджуючи свою підтримку реальними вчинками.

відео дня

Чоловік Катерини Бужинської вивчив українську мову / фото: instagram.com, Катерина Бужинська

"Мій чоловік - іноземець, але Україна давно стала частиною його життя і серця. Він вивчив українську мову, з повагою ставиться до наших традицій, щиро переживає за нашу країну і підтримує українців у цей непростий час. За можливості він їздить зі мною на гастролі, розділяє мої тривоги, підтримує мої творчі та благодійні ініціативи, допомагає збирати донати. І знаєте, для мене це дуже цінно", - поділилася артистка.

Співачка підкреслила, що трепетне ставлення чоловіка до її рідної країни стало для неї важливим проявом справжніх почуттів і взаємної поваги у шлюбі.

Дімітар Стойчев підтримує Україну / скрін з відео

"Я завжди кажу, що кохання - це не лише про двох людей. Це ще й про повагу до того, що дороге кожному з нас. А Україна для мене - це мої корені, моя душа, моя земля, мій біль і моя гордість", - розповіла Бужинська.

Нагадаємо, Катерина Бужинська та Дімітар Стойчев одружилися у квітні 2014 року в Софії. Через два роки у пари народилися двійнята - Катерина та Дмитро. Також у співачки є старша донька Олена від попереднього шлюбу.

Катерина Бужинська / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Алла Кудлай відверто прокоментувала свої стосунки з хрещеницею Настею Каменських. В інтерв’ю народна артистка стала на захист співачки під час останніх скандалів і згадала про їхнє спілкування в період війни.

Також Світлана Білоножко відверто висловилася про нові стосунки після втрати чоловіка Віталія Білоножка. Співачка зізналася, що вважає закоханість прекрасним почуттям, але підкреслила, що для нових кроків потрібен час і справді гідна людина.

Читайте також:

Про персону: Катерина Бужинська Катерина Бужинська – українська співачка, мецо-сопрано (альт), лауреатка численних пісенних конкурсів, Гран-прі на Слов’янському базарі у 1998 році, народна артистка України. Співпрацює з українською студією Artur Music. З 1998 року випустила 8 альбомів. У репертуарі є пісні українською, російською, англійською, італійською, іспанською, івритом та болгарською мовами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред