Катерина Бужинська показала свого чоловіка-іноземця та вразила його вчинком

Ви дізнаєтеся:
- Як Катерина Бужинська розповіла про ставлення чоловіка до України
- Як болгарський бізнесмен підтримує українців
Народна артистка України Катерина Бужинська присвятила зворушливий допис своєму чоловікові, болгарському бізнесмену Дімітару Стойчеву. Співачка опублікувала спільний знімок із коханим і розповіла у Threads, наскільки глибоко її обранець перейнявся любов’ю до України.
За словами артистки, Дімітар не просто переживає за долю країни, а й активно бере участь у її благодійній діяльності, підтверджуючи свою підтримку реальними вчинками.
"Мій чоловік - іноземець, але Україна давно стала частиною його життя і серця. Він вивчив українську мову, з повагою ставиться до наших традицій, щиро переживає за нашу країну і підтримує українців у цей непростий час. За можливості він їздить зі мною на гастролі, розділяє мої тривоги, підтримує мої творчі та благодійні ініціативи, допомагає збирати донати. І знаєте, для мене це дуже цінно", - поділилася артистка.
Співачка підкреслила, що трепетне ставлення чоловіка до її рідної країни стало для неї важливим проявом справжніх почуттів і взаємної поваги у шлюбі.
"Я завжди кажу, що кохання - це не лише про двох людей. Це ще й про повагу до того, що дороге кожному з нас. А Україна для мене - це мої корені, моя душа, моя земля, мій біль і моя гордість", - розповіла Бужинська.
Нагадаємо, Катерина Бужинська та Дімітар Стойчев одружилися у квітні 2014 року в Софії. Через два роки у пари народилися двійнята - Катерина та Дмитро. Також у співачки є старша донька Олена від попереднього шлюбу.
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Про персону: Катерина Бужинська
Катерина Бужинська – українська співачка, мецо-сопрано (альт), лауреатка численних пісенних конкурсів, Гран-прі на Слов’янському базарі у 1998 році, народна артистка України. Співпрацює з українською студією Artur Music. З 1998 року випустила 8 альбомів. У репертуарі є пісні українською, російською, англійською, італійською, іспанською, івритом та болгарською мовами.
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