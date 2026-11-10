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Переговори в Абу-Дабі почались: Умєров назвав основні теми

Юрій Берендій
10 листопада 2026, 09:59
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Перед зустріччю з росіянами українська команда звіряє позиції з Е4, НАТО, Єврокомісією та посланцями Трампа.
Переговори в Абу-Дабі почались: Умєров назвав основні теми
Переговори в ОАЕ - Умєров назвав наступний крок України / Колаж: Главред, фото: Рустем Умєров/telegram (https://t.me/umerov_rustem)

Головне із заяви Умєрова:

  • Україна, США та РФ сідають за стіл переговорів в Абу-Дабі
  • До делегації увійшли Буданов, Арахамія, Кислиця і Скібіцький
  • Перед тристороннім форматом - координація з Європою та НАТО

Україна розпочала переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах за участю представників європейських країн, НАТО, Єврокомісії та США. Після консультацій із союзниками запланований тристоронній формат переговорів за участю України, Сполучених Штатів і країни-агресорки Росії. Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров у Telegram.

За словами Умєрова, до першої зустрічі з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії мають долучитися і посланці Білого дому - Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

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Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

"Звіримо позиції та скоординуємо кроки перед наступним етапом переговорів", - написав він.

Українську делегацію разом з Умєровим представляють керівник Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

З якими пріоритетами Україна їде на переговори?

Умєров окреслив чотири напрями, на яких зосередиться українська делегація:

  • припинення бойових дій;
  • надійні післявоєнні гарантії безпеки;
  • економічне відновлення і розвиток України;
  • гуманітарні кроки.

"Працюємо, щоб максимально просунутися в цих питаннях і наблизити мир", - наголосив голова делегації.

Чи може внутрішня криза у США загальмувати мирні переговори

Ексміністр закордонних справ, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду пояснював, що Трамп шукає нагоди показати себе успішним миротворцем на тлі невдач в Ірані.

"Оскільки в Ірані складається явно не виграшна для Трампа ситуація, йому потрібно зробити щось, що доведе, що він – миротворець, причому успішний. Російська агресія проти України – прекрасна можливість для Трампа сказати, що він зараз натисне і на Москву, і на Київ, посадить за один стіл і змусить підписати "щось"", - зазначив дипломат.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко звернув увагу на інший ризик - протистояння Білого дому з Конгресом після проміжних виборів.

"Очевидно, наступні два роки - друга половина правління Трампа - будуть конфліктними. Триватиме протистояння між Конгресом і президентом. Ці внутрішні конфлікти заважатимуть, відволікатимуть Трампа та його адміністрацію, зокрема від теми мирних переговорів", - сказав політолог.

Переговори в Абу-Дабі почались: Умєров назвав основні теми
Політична система США / Інфографіка: Главред

Водночас, за словами Фесенка, непередбачуваність американського президента може зіграти й проти Києва.

"На жаль, вони можуть створювати проблеми й у відносинах з Україною. До того ж Трамп непередбачуваний: конфлікт із демократами в деяких ситуаціях може підштовхувати його до співпраці з Путіним. Таке теж можливо", - додав експерт.

Переговори в Абу-Дабі - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, українська делегація вирушила до Абу-Дабі 9 листопада. Умєров тоді уточнив, що паралельно з тристороннім форматом відбудуться окремі координаційні зустрічі з європейцями. Ідеться про країни формату Е4 - Велику Британію, Францію, Німеччину та Італію, а також представників НАТО і Єврокомісії.

Американська сторона також окреслила свої очікування від зустрічі. Спецпредставник президента США Джаред Кушнер назвав чотири цілі перед переговорами в Абу-Дабі і заявив, що Вашингтон прагне міцного миру для суверенної та процвітаючої України. За його словами, американська сторона заздалегідь провела окремі консультації з обома делегаціями.

Напередодні старту раунду у Вашингтоні висловилися й щодо майбутнього захисту Києва. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що гарантії безпеки для України мають бути прийнятними і для Росії, інакше вони не працюватимуть. Остаточного рішення щодо їхнього формату Вашингтон поки не ухвалив.

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Про особу: Володимир Огризко

Володимир Огризко - український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009 року. У 1999–2004 роках був Надзвичайним і Повноважним Послом України в Австрії та постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні, пише Вікіпедія. Нині Огризко очолює Центр досліджень Росії.

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