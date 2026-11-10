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Монатик задумався про переїзд родини з Києва: що його турбує

Віталій Кірсанов
10 листопада 2026, 10:06
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Артист постійно замислюється над тим, наскільки комфортно й безпечно дітям залишатися в Києві.
Монатик замислився над переїздом сім’ї з Києва
Монатик замислився над переїздом сім’ї з Києва / колаж: Главред, фото: instagram.com/monatik_official

Коротко:

  • Сім'я Монатика сподівається на покращення ситуації в Києві
  • Монатик підкреслив, що Київ залишається особливим місцем для його родини

Український співак і хореограф Дмитро Монатик зізнався, що разом із дружиною Наталією обговорює можливий переїзд із Києва через безпеку дітей. Артист розповів, що родина любить столицю, проте нинішня ситуація змушує їх замислюватися про майбутнє.

У програмі "Тур зірками" виконавець поділився батьківськими переживаннями та зізнався, що поки не знає, яке рішення вони ухвалять. За його словами, подружжя постійно обговорює те, що відбувається, сподівається на покращення ситуації, але остаточної відповіді у них немає.

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"Я як батько дуже сильно переживаю за дітей, які сьогодні перебувають у Києві. Ми розмовляємо, ми думаємо, ми сподіваємося на щось, на покращення. Я не знаю, чи буде воно, чи ні. У нас безліч думок. У нас постійно виникають суперечки", - розповів Монатик.

Артист також зазначив, що під час гастролей Україною побачив, з якими труднощами стикаються мешканці Запоріжжя, Дніпра та Сум. Раніше подібні випробування здавалися більш віддаленими від столиці, проте тепер Київ теж переживає непростий період.

Саме тому, за словами співака, він дедалі частіше замислюється над тим, наскільки комфортно й безпечно дітям залишатися в місті.

При цьому Монатик підкреслив, що Київ залишається особливим місцем для його родини. Незважаючи на тривоги, подружжя дуже любить столицю і не хоче поспішно приймати рішення про переїзд.

"Ми обожнюємо Київ. Найкраще місто, ну, я не знаю, це наше місто, місто моєї родини, кожного з нас. Але дітям тут дуже складно. Надзвичайно. Це не для дітей сьогодні", - підкреслив виконавець.

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Про особу: MONATIK

Дмитро Монатік, сценічний псевдонім MONATIK – український співак, танцюрист, автор пісень, саундпродюсер, композитор, учасник шоу "X-Фактор", "Танцюють усі!" та "Зоряний ринг", суддя танцювального шоу "Танці з зірками" та тренер вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни" на телеканалі 1+1. Заслужений артист України, повідомляє Вікіпедія.

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