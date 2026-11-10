"Язик не повернеться": Алла Кудлай вперше висловилася про скандал Каменських

Ви дізнаєтеся:
- Як Алла Кудлай підтримує зв'язок із Настею Каменських
- Що співачка сказала про скандали хрещениці
Народна артистка України Алла Кудлай відверто розповіла про стосунки з Настею Каменських під час повномасштабної війни. В інтерв’ю проєкту "Наодинці з Гламуром" артистка поділилася теплими спогадами про хрещеницю та прокоментувала останні скандали, пов’язані з нею.
Як зізналася Алла Кудлай, вони з Настею регулярно телефонують одна одній, проте подробиці особистого спілкування співачка воліє не розкривати публіці.
"Настенька - моя улюблена дівчинка. Я її дуже люблю. Вона дуже талановита, красива, привітна. Вона завжди дзвонить мені по телефону. Це моя хрещениця. Вона дуже класна дівчинка", - зазначила Кудлай.
Водночас співачка категорично відмовилася обговорювати резонансні скандали та критику на адресу Каменських - зокрема, її гучні висловлювання щодо української мови. Алла Кудлай підкреслила, що для неї родинні зв’язки та особисте знайомство з Настею важливіші за будь-які обговорення у публічному просторі.
"Я не буду говорити. Це моя хрещениця. У мене язик не повернеться, щоб щось сказати. Я її знаю. А те, що там щось чомусь… Перемелеться - мука буде", - підсумувала зірка.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що Світлана Білоножко відверто розповіла про особисте життя після смерті чоловіка Віталія Білоножко. В інтерв’ю артистка зізналася, що допускає можливість нових почуттів і не закриває своє серце для кохання.
Також пішов з життя російський оперний співак, актор і радіоведучий Олександр Водоп'янов-Танненберг. За словами родичів пропагандиста, які поспілкувалися з російськими ЗМІ, причиною раптової смерті став відмову нирок через нервове напруження.
Читайте також:
- Монатик замислився про переїзд сім'ї з Києва: що його турбує
- Відмовили органи: помер відомий російський співак-пропагандист
- Led Zeppelin встановили рекорд: хіт 1970 року подолав мільярд прослуховувань
Про персону: Алла Кудлай
Алла Кудлай - українська співачка. Народна артистка України. Колишня солістка Національного заслуженого академічного народного хору України імені Веревки (1978-1984). Нагороджена Орденом княгині Ольги III ступеня. Хрещена мати Насті Каменських.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред