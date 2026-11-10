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"Язик не повернеться": Алла Кудлай вперше висловилася про скандал Каменських

Христина Трохимчук
10 листопада 2026, 12:50
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Алла Кудлай розповіла про спілкування зі своєю хрещеницею Настею Каменських.
Настя Каменських - хрещениця Алли Кудлай
Настя Каменських - хрещениця Алли Кудлай / колаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменських; скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Як Алла Кудлай підтримує зв'язок із Настею Каменських
  • Що співачка сказала про скандали хрещениці

Народна артистка України Алла Кудлай відверто розповіла про стосунки з Настею Каменських під час повномасштабної війни. В інтерв’ю проєкту "Наодинці з Гламуром" артистка поділилася теплими спогадами про хрещеницю та прокоментувала останні скандали, пов’язані з нею.

Як зізналася Алла Кудлай, вони з Настею регулярно телефонують одна одній, проте подробиці особистого спілкування співачка воліє не розкривати публіці.

відео дня
Аллах Кудлай
Алла Кудлай зараз / скрін з відео

"Настенька - моя улюблена дівчинка. Я її дуже люблю. Вона дуже талановита, красива, привітна. Вона завжди дзвонить мені по телефону. Це моя хрещениця. Вона дуже класна дівчинка", - зазначила Кудлай.

Водночас співачка категорично відмовилася обговорювати резонансні скандали та критику на адресу Каменських - зокрема, її гучні висловлювання щодо української мови. Алла Кудлай підкреслила, що для неї родинні зв’язки та особисте знайомство з Настею важливіші за будь-які обговорення у публічному просторі.

Настя Каменських
Настя Каменських - скандал / скрін з відео

"Я не буду говорити. Це моя хрещениця. У мене язик не повернеться, щоб щось сказати. Я її знаю. А те, що там щось чомусь… Перемелеться - мука буде", - підсумувала зірка.

Аллах Кудлай
Алла Кудлай / інфографіка: Главред

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Про персону: Алла Кудлай

Алла Кудлай - українська співачка. Народна артистка України. Колишня солістка Національного заслуженого академічного народного хору України імені Веревки (1978-1984). Нагороджена Орденом княгині Ольги III ступеня. Хрещена мати Насті Каменських.

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